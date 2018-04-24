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Общество

Из-за паводка на полуострове Копылово подтоплено 94 дачных участка

ТОЛЬЯТТИ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти идет усиленный мониторинг паводковой ситуации. По сообщению городской администрации на данный момент отметки верхнего и нижнего бьефа на плотине соответствуют среднеежегодным величинам.

За прошедшие выходные уровень нижнего бьефа находился на отметках от 34 до 34,4. При этом наблюдалось незначительное подтопление дорог, ведущих на рыбозавод, СНТ "Вишенка".

Для предотвращения проезда в зону подтопления были выставлены упреждающие знаки, посты с экипажами полиции и спасателей с 8.00 до 20.00.

"Информацию о ситуации донесли до директоров турбаз и председателей СНТ, расположенных на полуострове Копылово. Сейчас на полуострове частично подтоплено 94 дачных участка. В микрорайоне возможно подтопление на территории 19 СНТ. Жителям города рекомендуется отложить выезд на дачные массивы, попадающие в зону сезонного подтопления", — предупреждает горадминистрация Тольятти.

Теги: мэрия Тольятти паводок Копылово Тольятти

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