В Комсомольском районе Тольятти началось строительство сквера "Маяк". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сквер "Маяк" — первый объект среди отобранных тольяттинцами на общегородском опросе "Горожане решают", к строительству которого уже приступили. Напомним, за благоустройство этого пространства проголосовало более 20 тысяч тольяттинцев.

"Договор с подрядчиком, тольяттинской компанией "Титан плюс", уже заключен, 21 апреля рабочие приступили к первому этапу строительства, — пояснил глава Комсомольского района Артем Анисимов.

Сейчас бригада ведет частичный разбор плит старого фундамента кинотеатра, занимается засыпкой и утрамбовкой котлована. Подготовительные работы планируется завершить до середины июня. После этого начнется процесс установки конструкций, указанных в утвержденной документации. Немалую роль в подготовке территории сыграли сами жители, когда прошлой осенью во время субботника вывезли оттуда более сорока кубометров мусора".

Согласно проекту сквер "Маяк" будет радовать горожан уютными семейными лавочками, фонтаном, амфитеатром и цветочными композициями по периметру. Также на 4 тыс. кв. м будут размещены зона проведения мероприятий и стенды с архивными фотографиями и интересными фактами из истории города и Комсомольского района.

Место для нового сквера было выбрано не случайно: оно является историческим центром Комсомольска и выходит на Речной вокзал.

Наряду с "Маяком" в 2018 г. ожидается благоустройство еще четырех объектов: Аллеи Славы, улицы Крылова, велопешеходной дорожки по улице Патрульной и бульвара Гая.