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Общество

Из-за сбросов воды с ГЭС может подтопить дачи на Федоровских лугах и полуострове Копылово

ТОЛЬЯТТИ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации ПАО "РусГидро" — "Жигулевская ГЭС", в связи с увеличением сбросов на Жигулевской ГЭС с 20 по 30 апреля ожидается подъем уровня реки Волги на Саратовском водохранилище. Об этом предупреждает администрация Тольятти.

В результате возможно подтопление низинных участков местности, дорог, дачных участков, баз отдыха на п/о Копылово и Федоровских лугах.

"Отдыхающим, владельцам дачных участков, находящихся в местах сезонного подтопления, рекомендуется воздержаться от поездок на п/о Копылово и Федоровские луга", — предупреждает горадминистрация.

Теги: РусГидро Жигулевская ГЭС Саратовское водохранилище река Волга паводок Тольятти

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