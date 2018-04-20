Из-за сбросов воды с ГЭС может подтопить дачи на Федоровских лугах и полуострове Копылово

По информации ПАО "РусГидро" — "Жигулевская ГЭС", в связи с увеличением сбросов на Жигулевской ГЭС с 20 по 30 апреля ожидается подъем уровня реки Волги на Саратовском водохранилище. Об этом предупреждает администрация Тольятти.

В результате возможно подтопление низинных участков местности, дорог, дачных участков, баз отдыха на п/о Копылово и Федоровских лугах. "Отдыхающим, владельцам дачных участков, находящихся в местах сезонного подтопления, рекомендуется воздержаться от поездок на п/о Копылово и Федоровские луга", — предупреждает горадминистрация.