Из-за сбросов воды с ГЭС может подтопить дачи на Федоровских лугах и полуострове Копылово

По информации ПАО "РусГидро" — "Жигулевская ГЭС", в связи с увеличением сбросов на Жигулевской ГЭС с 20 по 30 апреля ожидается подъем уровня реки Волги на Саратовском водохранилище. Об этом предупреждает администрация Тольятти.
В результате возможно подтопление низинных участков местности, дорог, дачных участков, баз отдыха на п/о Копылово и Федоровских лугах.
"Отдыхающим, владельцам дачных участков, находящихся в местах сезонного подтопления, рекомендуется воздержаться от поездок на п/о Копылово и Федоровские луга", — предупреждает горадминистрация.
Последние комментарии
16апреля не могла уехать на дачный массив ПТО.Не было ни одной газели 129.Как и когда будет ходить газель 129
1200руб в месяц за отопление 40 руб в день 22 х 40руб =880руб. Откуда в платёжке 3700 руб???