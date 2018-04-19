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Экономика и бизнес

В "Жигулевской долине" разработан трехтопливный автомобиль на базе Lada Largus

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Резидент технопарка "Жигулевская долина" компания АТС разработала трехтопливный автомобиль на базе Lada Largus (бензин+метан+пропан), об этом в соцсетях сообщила пресс-служба технопарка.

Фото: пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"

"Авто послужит мулом для апробации предсерийных решений, шоу-каром и техничкой для раллийной Lada 4х4 CNG от компании АТС". - говорится в сообщении.

Теги: АТС Жигулевская долина технопарк Lada Largus автопром машиностроение Тольятти

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