Сергей Андреев занял должность гендиректора ОЭЗ "Тольятти"

Сергей Андреев 19 апреля вступил в должность генерального директора АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти". Как сообщает сайт ОЭЗ, данное решение было принято советом директоров компании 4 апреля.
Ранее Сергей Андреев занимал пост врио заместителя председателя правительства Самарской области (с сентября 2017 г.), возглавлял мэрию Тольятти (2012–2017 гг.), избирался депутатом Тольяттинской городской думы (2000–2007 гг.) и Самарской губернской думы (2007–2010 гг.).
В областном правительстве Андреев курировал вопросы организации и функционирования территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти".
Напомним, в октябре 2017 года должность гендиректора АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" покинул Алексей Пахоменко, который руководил проектом с 2010 года. Его место занял Сергей Федоров, контракт с которым был заключен сроком на полгода.
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