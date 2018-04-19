На YouTube появился трейлер короткометражного фильма "Ежедневник", снятого в Тольятти

Трейлер короткометражного фильма "Ежедневник", снятого в Тольятти, появился на канале независимой тольяттинской киностудии CORRIDOR, сообщила пресс-служба киностудии.

Фильм снимался в ноябре 2017 г. в рамках проекта "Новое кино Тольятти". Главные роли исполнили актеры Молодежного драматического театра. Режиссер и сценарист фильма "Ежедневник" — Всеволод Плаксеев.

Показ полного варианта фильма "Ежедневник" запланирован на 18 мая.