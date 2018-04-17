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Происшествия

Тольяттинский полицейский спас ребенка с дрейфующей льдины

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейский спас ребенка со льдины. Об этом рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского управления транспортной полиции Алла Нечесова.

Как выяснилось, шестиклассник прыгал по льдинам. Одна льдина стала отплывать от берега. К счастью, неподалеку дежурил инспектор ОДН в речпорту Семен Левин. Он смог дотянуться до ребенка и вытащить на берег.

Коллеги говорят — Семен Левин каждый год спасает детей.

"Года два или три назад он даже сам провалился под воду, спасая мальчика, — вспоминает Алла Нечесова. — Для Семы весной наступает горячая пора: дети каждый год катаются на льдинах. А ведь это очень опасно: льдины часто переворачиваются и ребенок уходит под воду. Хочу еще раз обратиться к родителям: объясните своим чадам, что так баловаться нельзя".

Теги: Нечесова Алла транспортная полиция дети льдина Тольятти

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