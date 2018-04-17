АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta Cross

АвтоВАЗ расширил модельный ряд Vesta и представил седан Lada Vesta Cross. Как сообщает пресс-центр предприятия, это первый автомобиль в своем сегменте, объединивший необычный дизайн и классический тип кузова с последними рыночными трендами и дополнительной функциональностью кроссовера. О дате выпуска новинки и начале ее продаж, о ценах и комплектациях будет объявлено дополнительно.

Автомобиль практически полностью совпадает с концепт-каром Vesta Cross, представленным на Московском международном автосалоне в 2016 году.

Габариты автомобиля Lada Vesta Cross: длина 4,41 м, ширина 1,785 м, высота 1,526 м, колесная база 2,635 м, клиренс 203 миллиметра.

Как отмечается в релизе, седан был спроектирован с учетом потребностей российских автолюбителей, испытывающих необходимость в комбинации кузова седан и возможностей автомобиля повышенной проходимости.

По словам исполнительного вице-президента по маркетингу и продажам Яна Птачека, Lada Vesta Cross станет уникальным предложением на рынке, заняв свободную нишу и основав новый сегмент.

''Седан Vesta Cross - еще один яркий пример постоянного внимания Lada к потребностям потенциальных клиентов, умения создавать новые неординарные модели автомобилей, дающие своим обладателям уверенность в любых обстоятельствах благодаря расширенным функциональным возможностям, красиво упакованным в мощный и рельефный силуэт'', - комментирует Ян Птачек.

Дизайн переднего и заднего бамперов, черные расширители колесных арок, молдинги - все это перешло на серийный автомобиль с концепт-кара Vesta Cross. Более того, благодаря общей семейной принадлежности автомобилей Lada Vesta седан и Lada Vesta SW стало возможным использовать одинаковые детали, установленные на Vesta SW Cross. Это же можно сказать и о 17-дюймовых дисках, стильное сочетание алмазной огранки и двухцветной поверхности которых свидетельствует о незаурядном характере автомобиля.

На седане применены конструктивные решения, хорошо зарекомендовавшие себя на Lada Vesta SW Cross. Это энергоемкая подвеска, высокая проходимость и острая управляемость. Увеличенный клиренс, который составляет 203 мм, повышает практичность и проходимость седана, что особенно важно в условиях российского климата и дорог.

Материалы отделки совпадают с использованными на Lada Vesta SW Cross. Они несут на себе особый паттерн "ИКС-графики", комбинированный с экокожей. Оранжевые или серые элементы отделки прослеживаются во всем интерьере и сочетаются с вставками на панелях дверей и приборной панели. Бокс с подлокотником размещен между передними сиденьями. Он предоставляет дополнительное пространство для размещения мелких предметов.

Переработанная приборная панель использует уникальный цветовой код и особую подсветку, присущую интерьерам модельного ряда Cross.

Седан Lada Vesta Cross станет четвертой моделью в семействе Lada Vesta. Общность элементов кузова (передний и задний бамперы, задние фонари), колесная база обеспечили преемственность моделей. Это стратегическое направление в дизайне предоставило Lada уникальную возможность расширить модельный ряд Vesta с минимальными инвестициями, оптимизированным временем разработки и создания автомобиля.