В Тольятти мусоровоз провалился под асфальт у жилого дома

В понедельник, 16 апреля, около 9:00, во дворе дома № 43 по ул. Фрунзе в Автозаводском районе Тольятти под асфальт провалились правые задние колеса мусоровоза. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

Судя по размещенным свидетелями фотографиям, грузовик сел в яму достаточно глубоко и вытаскивать его пришлось краном.

Около 11:00 очевидцы сообщили, что мусоровоз из ямы вытащили. Но в асфальте осталась глубокая яма.

Данных о пострадавших нет. По предположению одного из очевидцев, под колесами грузовика могла сломаться плита коллектора.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.