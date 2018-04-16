В Тольятти мусоровоз провалился под асфальт у жилого дома

В понедельник, 16 апреля, около 9:00, во дворе дома № 43 по ул. Фрунзе в Автозаводском районе Тольятти под асфальт провалились правые задние колеса мусоровоза. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
Судя по размещенным свидетелями фотографиям, грузовик сел в яму достаточно глубоко и вытаскивать его пришлось краном.
Около 11:00 очевидцы сообщили, что мусоровоз из ямы вытащили. Но в асфальте осталась глубокая яма.
Данных о пострадавших нет. По предположению одного из очевидцев, под колесами грузовика могла сломаться плита коллектора.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Последние комментарии
капец как так можно
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?