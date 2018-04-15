В Тольятти на ул. Спортивной нашли труп мужчины

В воскресенье, 15 апреля, около лыжной базы в Автозаводском районе Тольятти нашли труп мужчины, сообщает tltgorod.ru.
Тело мужчины лежало около люка коллектора и недалеко от проезжей части на ул. Спортивная.
На месте ЧП работали специалисты МВД.
В воскресенье, 15 апреля, около лыжной базы в Автозаводском районе Тольятти нашли труп мужчины, сообщает tltgorod.ru.
Тело мужчины лежало около люка коллектора и недалеко от проезжей части на ул. Спортивная.
На месте ЧП работали специалисты МВД.
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Последние комментарии
капец как так можно
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?