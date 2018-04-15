В Тольятти подростки отравились суррогатным алкоголем

В субботу, 14 апреля, по предварительным данным, в седьмом часу вечера у домов на ул. Дзержинского и по б-ру Кулибина в Автозаводском районе Тольятти прохожие обнаружили 14-летних мальчика и девочку, предположительно, отравившиеся суррогатами алкоголя, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Мальчик находился в бессознательном состоянии, девочка была в сознании. Для них была вызвана "скорая".
Прибывшие врачи городской службы "03" оказали детям помощь и увезли их с лечебное учреждение.
Последние комментарии
капец как так можно
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?