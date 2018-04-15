16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительница Ставропольского района может на два года отправиться в тюрьму за ложный донос Жительница Тольятти, пытавшаяся торговать героином в Ульяновске, получила 13 лет колонии Доцента ТГУ подозревают во взяточничестве В Тольятти девушка получила порезы руки разорвавшейся крышкой от газировки Начальница почтового отделения из Тольятти стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Происшествия

В Тольятти подростки отравились суррогатным алкоголем

ТОЛЬЯТТИ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 21
Версия для печати

В субботу, 14 апреля, по предварительным данным, в седьмом часу вечера у домов на ул. Дзержинского и по б-ру Кулибина в Автозаводском районе Тольятти прохожие обнаружили 14-летних мальчика и девочку, предположительно, отравившиеся суррогатами алкоголя, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Мальчик находился в бессознательном состоянии, девочка была в сознании. Для них была вызвана "скорая".

Прибывшие врачи городской службы "03" оказали детям помощь и увезли их с лечебное учреждение.

Теги: ЧП подростки пострадавшие алкоголь Тольятти

Последние комментарии

Арина Арина 10 января 2018 17:26 В Тольятти повесился 14-летний школьник

капец как так можно

Роман Земцов 16 декабря 2017 19:48 Двух полицейских из Тольятти арестовали по подозрению в получении взятки

Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6