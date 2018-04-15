В Тольятти подростки отравились суррогатным алкоголем

В субботу, 14 апреля, по предварительным данным, в седьмом часу вечера у домов на ул. Дзержинского и по б-ру Кулибина в Автозаводском районе Тольятти прохожие обнаружили 14-летних мальчика и девочку, предположительно, отравившиеся суррогатами алкоголя, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Мальчик находился в бессознательном состоянии, девочка была в сознании. Для них была вызвана "скорая".

Прибывшие врачи городской службы "03" оказали детям помощь и увезли их с лечебное учреждение.