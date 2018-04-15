В Тольятти в гаражном боксе нашли тело мужчины

В субботу, 14 апреля, в первом часу дня, по предварительным данным, в гаражном боксе ГСК в Комсомольском районе в машине было найдено тело 63-летнего мужчины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, двигатель автомобиля работал. Причины смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.