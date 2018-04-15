В Тольятти в гаражном боксе нашли тело мужчины

В субботу, 14 апреля, в первом часу дня, по предварительным данным, в гаражном боксе ГСК в Комсомольском районе в машине было найдено тело 63-летнего мужчины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, двигатель автомобиля работал.
Причины смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
капец как так можно
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?