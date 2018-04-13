Автовокзал в Тольятти планируют перепрофилировать в музейно-выставочный комплекс, сообщает сайт городской думы.

Горадминистрация представила на утверждение в гордуму проект изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), связанный с планами по дальнейшему использованию комплекса здания и сооружений автовокзала в Центральном районе. Объект планируется перепрофилировать в музейно-выставочный комплекс на базе заключенного с инвестором концессионного соглашения.

Депутаты проголосовали за корректировку ПЗЗ, принимая во внимание неудовлетворительное состояние здания автовокзала и прилегающей территории (по адресу: ул. Родины, 1-Г).

В дефицитном горбюджете нет средств на капитальный ремонт этого здания, площадью свыше 2 тыс. кв. м, и технологически связанных с ним сооружений (эстакада для осмотра автобусов, площадка входа в автовокзал, площадка перрона прибытия и отправления автобусов). Поэтому имущественный комплекс автовокзала был включен в Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения.

Как заявил представитель прокуратуры, поправки в ПЗЗ не соответствуют действующему Генплану. Перечисленные объекты и земельный участок расположены в границах территориальной зоны Т-2 — зоны объектов автомобильного транспорта, градостроительные регламенты которой не предусматривают возможности реализовывать музейно-выставочное направление деятельности. Чтобы устранить противоречия, депутаты одобрили корректировку ПЗЗ, дополнив решение важным пунктом.

Решение вступит в силу лишь после вступления в силу соответствующих изменений в действующий Генплан либо вступления в силу нового Генплана, который, уже направлен на утверждение в тольяттинский парламент. Под соответствующими изменениями в действующий Генплан подразумевается установление параметров развития транспортных зон, позволяющих размещать музеи и выставочные залы в границах функциональных зон транспортного назначения.

Как сообщает гордума, не исключено, что прокуратура попытается оспорить решение тольяттинских властей. Но, позиция думы сводится к тому, что пункт, который отодвигает во времени вступление в силу решения, снимает противоречия. Документ, за который проголосовали депутаты, выверен с юридической точки зрения. Сторону думы также поддерживает администрация Тольятти.