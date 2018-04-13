Автовокзал в Тольятти планируют перепрофилировать в музейно-выставочный комплекс, сообщает сайт городской думы.
Горадминистрация представила на утверждение в гордуму проект изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), связанный с планами по дальнейшему использованию комплекса здания и сооружений автовокзала в Центральном районе. Объект планируется перепрофилировать в музейно-выставочный комплекс на базе заключенного с инвестором концессионного соглашения.
Депутаты проголосовали за корректировку ПЗЗ, принимая во внимание неудовлетворительное состояние здания автовокзала и прилегающей территории (по адресу: ул. Родины, 1-Г).
В дефицитном горбюджете нет средств на капитальный ремонт этого здания, площадью свыше 2 тыс. кв. м, и технологически связанных с ним сооружений (эстакада для осмотра автобусов, площадка входа в автовокзал, площадка перрона прибытия и отправления автобусов). Поэтому имущественный комплекс автовокзала был включен в Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения.
Как заявил представитель прокуратуры, поправки в ПЗЗ не соответствуют действующему Генплану. Перечисленные объекты и земельный участок расположены в границах территориальной зоны Т-2 — зоны объектов автомобильного транспорта, градостроительные регламенты которой не предусматривают возможности реализовывать музейно-выставочное направление деятельности. Чтобы устранить противоречия, депутаты одобрили корректировку ПЗЗ, дополнив решение важным пунктом.
Решение вступит в силу лишь после вступления в силу соответствующих изменений в действующий Генплан либо вступления в силу нового Генплана, который, уже направлен на утверждение в тольяттинский парламент. Под соответствующими изменениями в действующий Генплан подразумевается установление параметров развития транспортных зон, позволяющих размещать музеи и выставочные залы в границах функциональных зон транспортного назначения.
Как сообщает гордума, не исключено, что прокуратура попытается оспорить решение тольяттинских властей. Но, позиция думы сводится к тому, что пункт, который отодвигает во времени вступление в силу решения, снимает противоречия. Документ, за который проголосовали депутаты, выверен с юридической точки зрения. Сторону думы также поддерживает администрация Тольятти.
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Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".
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