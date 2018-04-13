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Общество

Правильность доначислений платы за отопление в Тольятти проверяет прокуратура

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правильность доначислений платы за отопление в Тольятти проверяет прокуратура. Результаты своей проверки правоохранители обещают предоставить уже через неделю.

Об этом стало известно на совещании рабочей группы по вопросам ЖКХ под председательством первого заместителя главы города Игоря Ладыки 12 апреля в администрации Центрального района Тольятти.

В совещании участвовали представители УК, администрации и прокуратуры города. Главным вопросом повестки было определение причин доначислений за отопление за 2017 год. Второй темой стала работа консультационных центров.

В ходе обсуждения выяснилось, что разница в номинальном и фактическом использовании энергоресурсов, возможно, произошла во время подсчета отапливаемой жилой и нежилой площади многоквартирных домов.

К следующему заседанию, которое состоится через неделю, Игорь Ладыка поручил обеспечить рабочую группу уточненными данными проверки правильности доначислений. Сотрудники прокуратуры пообещали предоставить предварительные результаты своей проверки.

При обсуждении работы консультационных центров глава Центрального района Артем Гончаров отметил, что центры работают с колоссальной нагрузкой, специалистов не хватает и запись проводится на несколько недель вперед. В связи с этим он обратился к представителям УК с просьбой направить для работы в консультационных центрах дополнительных юристов.

Теги: Гончаров Артем Ладыка Игорь ЖКХ прокуратура отопление Тольятти

Последние комментарии

Валерий Клачек 06 апреля 2018 10:13 В Тольятти скорректируют плату за отопление из-за затянувшейся зимы

1200руб в месяц за отопление 40 руб в день 22 х 40руб =880руб. Откуда в платёжке 3700 руб???

Goha Goga 05 апреля 2018 16:34 В Тольятти скорректируют плату за отопление из-за затянувшейся зимы

то зима рано пришла. то сто лет такой зимы не было.Вы боры прошли теперь две шкуры драть можно. единороссы что можно сказать

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