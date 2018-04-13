16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ростелеком и Координационный центр доменов.RU\.РФ приглашают на семейный IT-марафон Как оформить автокредит с плохой кредитной историей Что связывает Юрия Гагарина с пивоварением Болельщики смогут транслировать матчи со стадиона "Самара Арена" Мобильная электронная подпись от МегаФона стала новым словом в электронном документообороте

Экономика и бизнес

В Тольятти состоялся объезд гарантийных дорог по программе БКД

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 30
Версия для печати

Объезд 16 гарантийных дорог, отремонтированных в Тольятти в 2017 г. по приоритетной программе "Безопасные и качественный дороги", состоялся 12 апреля.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в объезде приняли участие специалисты департамента дорожного хозяйства и представители общественных организаций.

Во время объезда были выявлены незначительные замечания, которые подрядчики будут устранять в установленные заказчиком сроки. На отдельных участках дорог наблюдались открытые отверстия в результате отбора кернов, истирание дорожной разметки, особенно в местах пересечений дорог, пешеходных переходов. В некоторых местах требуется окраска пешеходных ограждений и урн на остановках общественного транспорта. Замечаний по самому полотну и целостности бортового отсутствуют. Выявленные недостатки подрядчики должны устранить в следующие сроки: до 15 мая восстановить горизонтальную разметку, до 30 мая устранить замечания по пешеходным ограждениям, урнам и дорожному покрытию.

Объезд 19 автодорог по второму муниципальному контракту специалисты совместно с представителями общественных советов проведут уже на следующей неделе. Кроме того, в начале недели в администрации Тольятти состоялось совещание, посвященное ремонту автомобильных дорог в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году.

Руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти Павел Баннов подчеркнул, что устройство дорог является одной из самых актуальных тем, вызывающих внимание общественности, поэтому в этом году представители общественности также будут выезжать на все объекты и контролировать качество проведения дорожных работ и действия подрядных организаций.

Последние комментарии

Лана Еремина 03 августа 2017 11:40 В пекарнях "Поволжский хлебушек" используют старинную технологию производства

Всю информацию по Поволжскому хлебушку вы можете увидеть пройдя по ссылке www.povolgie.company

nik boorcoff 12 августа 2015 23:23 Мощность турбомоторов Lada не превысит 150 лошадиных сил

Идиотизм у конкурентов плохо учатся, ориентированы на внутренний рынок...У шкоды и форда на одну и ту же модель разные по мощности двигатели для разных групп населения и даже стран...В СССР в разных странах продавали адаптированные 8 ки 9 ки назывались самары...

Фото на сайте

Выставка Volga boat show-2015

Выставка Volga boat show-2015

Николай Меркушкин и Бу Андерссон обсудили взаимодействие ОАО "АвтоВАЗ" с производителями автокомпонентов

Николай Меркушкин и Бу Андерссон обсудили взаимодействие ОАО "АвтоВАЗ" с производителями автокомпонентов

Рабочая встреча между представителями АвтоВАЗа и силовых структур Самарской области

Рабочая встреча между представителями АвтоВАЗа и силовых структур Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6