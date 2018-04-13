В Тольятти состоялся объезд гарантийных дорог по программе БКД

Объезд 16 гарантийных дорог, отремонтированных в Тольятти в 2017 г. по приоритетной программе "Безопасные и качественный дороги", состоялся 12 апреля.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в объезде приняли участие специалисты департамента дорожного хозяйства и представители общественных организаций.

Во время объезда были выявлены незначительные замечания, которые подрядчики будут устранять в установленные заказчиком сроки. На отдельных участках дорог наблюдались открытые отверстия в результате отбора кернов, истирание дорожной разметки, особенно в местах пересечений дорог, пешеходных переходов. В некоторых местах требуется окраска пешеходных ограждений и урн на остановках общественного транспорта. Замечаний по самому полотну и целостности бортового отсутствуют. Выявленные недостатки подрядчики должны устранить в следующие сроки: до 15 мая восстановить горизонтальную разметку, до 30 мая устранить замечания по пешеходным ограждениям, урнам и дорожному покрытию.

Объезд 19 автодорог по второму муниципальному контракту специалисты совместно с представителями общественных советов проведут уже на следующей неделе. Кроме того, в начале недели в администрации Тольятти состоялось совещание, посвященное ремонту автомобильных дорог в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году.

Руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти Павел Баннов подчеркнул, что устройство дорог является одной из самых актуальных тем, вызывающих внимание общественности, поэтому в этом году представители общественности также будут выезжать на все объекты и контролировать качество проведения дорожных работ и действия подрядных организаций.