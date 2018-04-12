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В Тольятти из-за аварийной остановки котельной без тепла и горячей воды остались 273 жилых дома Чувашская национально-культурная автономия отпраздновала 25-летие Профильная комиссия думы Тольятти считает развитие детского технического творчества стратегической задачей В Тольятти открылись консультационные центры по вопросам перерасчета оплаты за прошлый отопительный сезон В с. Тимофеевка под Тольятти уже затоплено 45 домов и более 100 участков

Общество

В Тольятти из-за аварийной остановки котельной без тепла и горячей воды остались 273 жилых дома

ТОЛЬЯТТИ. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 апреля, произошла аварийная остановка котельной № 2 Комсомольского района Тольятти, в результате которой прекратилась подача тепла и горячей воды в 273 жилых дома в микрорайоне "Жигулевское море" и центральной части Комсомольского района.

В связи с этим прокуратура района начала проверку, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Комсомольского района.

Как сообщают в надзорном ведомстве, во время проверки установят причины аварии, дадут оценку действиям организаций, по вине которых произошло отключение, а также своевременности и достаточности мер, принятых для устранения аварии и обеспечения жителей теплом и горячей водой. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Тольятти и Комсомольского района.

Теги: ЖКХ отключение горячая вода отопление Тольятти

Последние комментарии

Валерий Клачек 06 апреля 2018 10:13 В Тольятти скорректируют плату за отопление из-за затянувшейся зимы

1200руб в месяц за отопление 40 руб в день 22 х 40руб =880руб. Откуда в платёжке 3700 руб???

Goha Goga 05 апреля 2018 16:34 В Тольятти скорректируют плату за отопление из-за затянувшейся зимы

то зима рано пришла. то сто лет такой зимы не было.Вы боры прошли теперь две шкуры драть можно. единороссы что можно сказать

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