В Тольятти из-за аварийной остановки котельной без тепла и горячей воды остались 273 жилых дома

В четверг, 12 апреля, произошла аварийная остановка котельной № 2 Комсомольского района Тольятти, в результате которой прекратилась подача тепла и горячей воды в 273 жилых дома в микрорайоне "Жигулевское море" и центральной части Комсомольского района.

В связи с этим прокуратура района начала проверку, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Комсомольского района.

Как сообщают в надзорном ведомстве, во время проверки установят причины аварии, дадут оценку действиям организаций, по вине которых произошло отключение, а также своевременности и достаточности мер, принятых для устранения аварии и обеспечения жителей теплом и горячей водой. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Тольятти и Комсомольского района.