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В с. Тимофеевка у Тольятти талыми водами с полей подтопило 20 приусадебных участков В Тольятти смена УК в двух домах обернулась срезанием замков и рукоприкладством Начало холостого сброса воды на Жигулевской ГЭС запланировано на 11 апреля В администрации Тольятти рассказали о программе празднования Дня Победы В Тольятти стартовал пробный военно-патриотический заезд юнармейцев в оздоровительный лагерь

Общество

В с. Тимофеевка у Тольятти талыми водами с полей подтопило 20 приусадебных участков

ТОЛЬЯТТИ. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 апреля, по состоянию на 10:00 в с. Тимофеевка Ставропольского района талыми водами с полей подтоплено 20 приусадебных участков и 10 частных домов, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что сейчас в Тимофеевке работает оперативная группа ГУ МЧС России по Самарской области.

Пока эвакуация людей не требуется, но если потребуется, она будет проводиться.

Тем временем в соцсетях размещено много фотографий и видеороликов, которые свидетельствуют о наличии большого количества воды на улицах и некоторых приусадебных участках. В частности, очевидцы пишут, что прибывающая вода затопила ямы и огород на ул. Восточной, 80.

"По словам жителей, на Земляничной улице несколько потоков сливаются в один, так как поток бурлит, есть волны", — пишет очевидец.

На ул. Земляничной, 79 весь участок под водой. Уровень воды около 40 сантиметров.

Вода с пяти часов утра поступает на участок на ул. Восточной, 72. А поле вдоль Обводного шоссе превратилось в море.

Теги: МЧС паводок Тольятти

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Валерий Клачек 06 апреля 2018 10:13 В Тольятти скорректируют плату за отопление из-за затянувшейся зимы

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