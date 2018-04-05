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Общество

В Тольятти скорректируют плату за отопление из-за затянувшейся зимы

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти скорректируют плату за отопление из-за затянувшейся зимы, сообщает городская администрация.

Отмечается, что в уже большинстве многоквартирных домов Тольятти в платежных документах на плату жилищно-коммунальных услуг управляющие организации произвели корректировку (доначисление) платы за отопление.

Напомним, такая корректировка производится ежегодно в первом квартале в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением правительства РФ от 06.05.2011 ¹ 354 (при оборудовании многоквартирного дома общедомовым прибором учета на отопление и реализации способа начисления платы равномерно в течение года), и может привести как к доначислению размера платы, так и к экономии. Расчет зависит от объема потребления коммунальной услуги "отопление" в многоквартирном доме за предыдущий год.

"В связи с тем, что отопительный сезон в 2017 г. был на 22 дня продолжительнее, чем в 2016 г., в большинстве многоквартирных домов фактический объем тепловой энергии на отопление превысил объем, выставленный гражданам. При этом тариф на коммунальную услугу "отопление" не повышался", — сообщает горадинистрация.

Однако доначисления вызвали у горожан немало вопросов. Чтобы исключить недопонимания и возможные ошибки, в городе создают межведомственную рабочую группу, которая детально проверит каждый проблемный дом. В нее войдут специалисты администрации, прокуратуры, жилищной инспекции, а также представители общественности.

Работа начнется 9 апреля и должна завершиться в 30-дневный срок. Проверки будут проводиться публично, с участием старших по домам, депутатов и технических специалистов. Информация будет ежедневно стекаться в районные администрации, а итоги проверки — размещаться на информационных досках домов.

"Если правильность корректировки подтвердится, горожанам придется выплатить доначисленную сумму. При этом собственникам будет предоставлена возможность беспроцентной рассрочки до 12 месяцев. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением", — сообщает мэрия.

Теги: мэрия Тольятти ЖКХ отпительный сезон Тольятти

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