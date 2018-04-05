В Тольятти выступит актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый

В четверг, 5 апреля, в 19:00, впервые на сцене Тольяттинской филармонии выступит актер Московского художественного театра им. Чехова, заслуженный артист России Анатолий Белый, сообщила пресс-служба филармонии.

В программе "Кинопоэзия" прозвучат стихи Мандельштама, Пастернака, Бродского и Маяковского.

Программа "Кинопоэзия" — это разговор актера со зрителем с помощью строчек великих русских поэтов о нас с вами, о наших чувствах, мыслях. Стихи, звучащие на сцене в сочетании с музыкой и видеорядом, отражают основные темы поэтов: любовь, страсть, пространство и время. Они будут или продолжать эмоции и мысли экранных произведений или спорить с ними, сливаясь в одну стихию — великой русской поэзии.

Программа будет дополнена мини-фильмами поэтического проекта Анатолия Белого, который носит такое же название — "Кинопоэзия".

Анатолий Белый — наш земляк. В Тольятти он прожил все детство и юность, окончил школу. Однако родился будущий актер в городе Брацлав (Украина), куда его родители приехали на время отпуска из Тольятти.