Осудили тольяттинца, из-за пьяного вождения которого погибли два человека

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор автомобилисту, по вине которого в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
18 ноября 2017 г. житель Тольятти сел за руль пьяным. При этом в августе он уже получил административное наказание за такое же нарушение. На этот раз в салоне Lada Priora, которую он вел, были два пассажира. Двигаясь по ул. Фрунзе, автомобилист из-за невнимательности врезался в припаркованную у обочины "Газель".
В результате пострадали пассажиры 26 и 37 лет. Они скончались до приезда "скорой". Водитель же скрылся с места аварии. Его задержал очевидец — сотрудник органов внутренних дел.
В суде тольяттинец не признал вину. Ему назначили пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и на три года лишили водительских прав. Также суд удовлетворил иск прокурора Автозаводского района о компенсации морального вреда потерпевшей стороне — 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
капец как так можно
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?