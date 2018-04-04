Две женщины, "проверявшие" газ и отопление, обманывали тольяттинских пенсионеров

В Тольятти полицейские разыскивают потерпевших, пострадавших от действий женщин, подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ноябре 2017 г. в Центральном районе две неизвестные женщины обкрадывали пенсионеров. Они входили в доверие к пожилым людям под видом проверки газовых плит, отопления и водоснабжения, проникали в квартиры и крали деньги. Сейчас в связи с этим возбуждено пять уголовных дел, а ущерб, по предварительным данным, составил 245 тыс. рублей.

4 апреля была задержана одна из подозреваемых — 38-летняя женщина. По версии полиции, она со знакомой в ноябре пришла к 90-летней пенсионерке. Под видом проверки труб женщины проникли в квартиру жертвы. Они убедили потерпевшую, что ей полагается выплата 1 тыс. руб., и дали пожилой женщине билет "Банка приколов" достоинством 5 тыс. рублей. Забирая сдачу, мошенницы увидели, где пенсионерка хранит деньги. После этого одна отвлекала жертву, а другая в это время забрала из шкафа 45 тыс. рублей. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

По мнению полиции, соучастницей была 24-летняя женщина. Как оказалось, обе подозреваемые живут в Перми, не работают. В Тольятти они приехали специально для краж.

Сотрудники УМВД России по Тольятти призывают всех, кто пострадал от действий задержанных, обратиться по телефонам: 8 (8482) 93-49-51, 39-10-51 или 02, 891-712-11715.