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Общество

В Тольятти картами отремонтируют более 30 тыс. кв. м дорожного полотна

ТОЛЬЯТТИ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С наступлением благоприятных погодных условий в Тольятти начнется карточный ремонт дорог, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Данный вид работ затронет наиболее разрушенные отрезки магистралей города, которые не вошли в плановый ремонт 2018 года. Конкретные участки определялись специалистами департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации с учетом обращений жителей.

В текущем году картами планируется отремонтировать более 30 тыс. кв. м дорожного полотна. Из них 12,2 тыс. кв. м — в Автозаводском районе, 10,2 тыс. кв. м — в Центральном районе и 8 тыс. кв. м — в Комсомольском районе города.

Карточный ремонт запланирован на следующих участках дорог:

Автозаводский район:

  • ул. Дзержинского (на участке от ул. Революционной до пр. Ст. Разина в районе музыкальной школы);
  • ул. Заставная (в районе пересечения с ул. Дзержинского, в районе Южного шоссе);
  • пр. Борковский (на всем протяжении ямы);
  • а/д на с. Подстепки (от АЗС "ВисСервис" до ул. Фермерской);
  • ул. Спортивная (кольцевая развязка с пр-том Ст. Разина);
  • ул. Офицерская (от Борковской до Ботанической, кольцевая развязка на пересечении с ул. Полякова);
  • ул. Революционная (в районе путепровода, в районе пересечения с улицами Свердлова, Фрунзе, Ленинским проспектом; от Приморского б-ра до ул. Спортивной);
  • ул. Ворошилова (от Ленинского проспекта до ул. Дзержинского);
  • ул. Автостроителей (от Южного шоссе до ул. 40 лет Победы в районе перекрестков, разворотов и пешеходных переходов);
  • ул. Тополиная (в районе перекрестков, остановок и пешеходных переходов);
  • ул. Жукова (от ул. Спортивной до Приморского б-ра);
  • ул. Фрунзе (от Московского проспекта до ул. М. Жукова);
  • ул. Юбилейная (в районе ООТ "ДКиТ ВАЗ"; от ул. Свердлова до ул. Дзержинского);
  • ул. 40 лет Победы (кольцевые развязки на пересечении с ул. Свердлова и Ленинским проспектом).

Центральный район:

  • ул. Базовая (от ул. Ларина до Баныкина);
  • ул. Октябрьская (от Комсомольской до ул. 50 лет Октября, в районе больницы);
  • ул. Кошеля (от ул. Горького до ул. Радищева);
  • ул. Ломоносова (в районе пересечения с ул. Кирова)
  • ул. Республиканская (на пересечении с Белорусской на пешеходном переходе);
  • ул. Чернышевского (от ул. К. Маркса до Первомайской);
  • ул. Комзина (в районе пешеходного перехода);
  • ул. Чапаева (в районе дома №22)
  • ул. Победы (на всем участке);
  • ул. 50 лет Октября (в районе пешеходных переходов)
  • ул. Жилина (от ул. Мира до ул. Пушкина);
  • ул. Первомайская (от дома № 54 до дома № 60, в районе ливневок);
  • велодорожка от санатория "Русский бор" до пансионата "Радуга";
  • Автозаводское шоссе (в районе ТРК "Парк Хаус").

Комсомольский район:

  • ул. Механизаторов (от ул. Л. Чайкиной до Городской больницы №4);
  • ул. Гидротехническая (на пересечении с ул. Макарова, на всем протяжении);
  • ул. Л. Чайкиной (при повороте с ул. Матросова, на ООТ "Парк", при повороте на ул. Механизаторов, и далее на всем протяжении);
  • ул. Громовой (напротив "Фаэтона");
  • ул. Есенина (на всем протяжении);
  • Майский проезд (на всем протяжении, поворот на ул. Высоковольтную);
  • ул. Дорофеева (поворот на ул. Железнодорожную).

Ремонт картами, как и ямочный ремонт, является поддерживающим мероприятием по содержанию магистралей. Помимо этого, в текущем году в Тольятти будут полностью отремонтированы семь участков дорог на сумму свыше 690 млн рублей.

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