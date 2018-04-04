В Тольятти картами отремонтируют более 30 тыс. кв. м дорожного полотна

С наступлением благоприятных погодных условий в Тольятти начнется карточный ремонт дорог, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Данный вид работ затронет наиболее разрушенные отрезки магистралей города, которые не вошли в плановый ремонт 2018 года. Конкретные участки определялись специалистами департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации с учетом обращений жителей.

В текущем году картами планируется отремонтировать более 30 тыс. кв. м дорожного полотна. Из них 12,2 тыс. кв. м — в Автозаводском районе, 10,2 тыс. кв. м — в Центральном районе и 8 тыс. кв. м — в Комсомольском районе города.

Карточный ремонт запланирован на следующих участках дорог:

Автозаводский район:

ул. Дзержинского (на участке от ул. Революционной до пр. Ст. Разина в районе музыкальной школы);

ул. Заставная (в районе пересечения с ул. Дзержинского, в районе Южного шоссе);

пр. Борковский (на всем протяжении ямы);

а/д на с. Подстепки (от АЗС "ВисСервис" до ул. Фермерской);

ул. Спортивная (кольцевая развязка с пр-том Ст. Разина);

ул. Офицерская (от Борковской до Ботанической, кольцевая развязка на пересечении с ул. Полякова);

ул. Революционная (в районе путепровода, в районе пересечения с улицами Свердлова, Фрунзе, Ленинским проспектом; от Приморского б-ра до ул. Спортивной);

ул. Ворошилова (от Ленинского проспекта до ул. Дзержинского);

ул. Автостроителей (от Южного шоссе до ул. 40 лет Победы в районе перекрестков, разворотов и пешеходных переходов);

ул. Тополиная (в районе перекрестков, остановок и пешеходных переходов);

ул. Жукова (от ул. Спортивной до Приморского б-ра);

ул. Фрунзе (от Московского проспекта до ул. М. Жукова);

ул. Юбилейная (в районе ООТ "ДКиТ ВАЗ"; от ул. Свердлова до ул. Дзержинского);

ул. 40 лет Победы (кольцевые развязки на пересечении с ул. Свердлова и Ленинским проспектом).

Центральный район:

ул. Базовая (от ул. Ларина до Баныкина);

ул. Октябрьская (от Комсомольской до ул. 50 лет Октября, в районе больницы);

ул. Кошеля (от ул. Горького до ул. Радищева);

ул. Ломоносова (в районе пересечения с ул. Кирова)

ул. Республиканская (на пересечении с Белорусской на пешеходном переходе);

ул. Чернышевского (от ул. К. Маркса до Первомайской);

ул. Комзина (в районе пешеходного перехода);

ул. Чапаева (в районе дома №22)

ул. Победы (на всем участке);

ул. 50 лет Октября (в районе пешеходных переходов)

ул. Жилина (от ул. Мира до ул. Пушкина);

ул. Первомайская (от дома № 54 до дома № 60, в районе ливневок);

велодорожка от санатория "Русский бор" до пансионата "Радуга";

Автозаводское шоссе (в районе ТРК "Парк Хаус").

Комсомольский район:

ул. Механизаторов (от ул. Л. Чайкиной до Городской больницы №4);

ул. Гидротехническая (на пересечении с ул. Макарова, на всем протяжении);

ул. Л. Чайкиной (при повороте с ул. Матросова, на ООТ "Парк", при повороте на ул. Механизаторов, и далее на всем протяжении);

ул. Громовой (напротив "Фаэтона");

ул. Есенина (на всем протяжении);

Майский проезд (на всем протяжении, поворот на ул. Высоковольтную);

ул. Дорофеева (поворот на ул. Железнодорожную).

Ремонт картами, как и ямочный ремонт, является поддерживающим мероприятием по содержанию магистралей. Помимо этого, в текущем году в Тольятти будут полностью отремонтированы семь участков дорог на сумму свыше 690 млн рублей.