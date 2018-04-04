В Тольятти картами отремонтируют более 30 тыс. кв. м дорожного полотна

С наступлением благоприятных погодных условий в Тольятти начнется карточный ремонт дорог, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Данный вид работ затронет наиболее разрушенные отрезки магистралей города, которые не вошли в плановый ремонт 2018 года. Конкретные участки определялись специалистами департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации с учетом обращений жителей.
В текущем году картами планируется отремонтировать более 30 тыс. кв. м дорожного полотна. Из них 12,2 тыс. кв. м — в Автозаводском районе, 10,2 тыс. кв. м — в Центральном районе и 8 тыс. кв. м — в Комсомольском районе города.
Карточный ремонт запланирован на следующих участках дорог:
Автозаводский район:
- ул. Дзержинского (на участке от ул. Революционной до пр. Ст. Разина в районе музыкальной школы);
- ул. Заставная (в районе пересечения с ул. Дзержинского, в районе Южного шоссе);
- пр. Борковский (на всем протяжении ямы);
- а/д на с. Подстепки (от АЗС "ВисСервис" до ул. Фермерской);
- ул. Спортивная (кольцевая развязка с пр-том Ст. Разина);
- ул. Офицерская (от Борковской до Ботанической, кольцевая развязка на пересечении с ул. Полякова);
- ул. Революционная (в районе путепровода, в районе пересечения с улицами Свердлова, Фрунзе, Ленинским проспектом; от Приморского б-ра до ул. Спортивной);
- ул. Ворошилова (от Ленинского проспекта до ул. Дзержинского);
- ул. Автостроителей (от Южного шоссе до ул. 40 лет Победы в районе перекрестков, разворотов и пешеходных переходов);
- ул. Тополиная (в районе перекрестков, остановок и пешеходных переходов);
- ул. Жукова (от ул. Спортивной до Приморского б-ра);
- ул. Фрунзе (от Московского проспекта до ул. М. Жукова);
- ул. Юбилейная (в районе ООТ "ДКиТ ВАЗ"; от ул. Свердлова до ул. Дзержинского);
- ул. 40 лет Победы (кольцевые развязки на пересечении с ул. Свердлова и Ленинским проспектом).
Центральный район:
- ул. Базовая (от ул. Ларина до Баныкина);
- ул. Октябрьская (от Комсомольской до ул. 50 лет Октября, в районе больницы);
- ул. Кошеля (от ул. Горького до ул. Радищева);
- ул. Ломоносова (в районе пересечения с ул. Кирова)
- ул. Республиканская (на пересечении с Белорусской на пешеходном переходе);
- ул. Чернышевского (от ул. К. Маркса до Первомайской);
- ул. Комзина (в районе пешеходного перехода);
- ул. Чапаева (в районе дома №22)
- ул. Победы (на всем участке);
- ул. 50 лет Октября (в районе пешеходных переходов)
- ул. Жилина (от ул. Мира до ул. Пушкина);
- ул. Первомайская (от дома № 54 до дома № 60, в районе ливневок);
- велодорожка от санатория "Русский бор" до пансионата "Радуга";
- Автозаводское шоссе (в районе ТРК "Парк Хаус").
Комсомольский район:
- ул. Механизаторов (от ул. Л. Чайкиной до Городской больницы №4);
- ул. Гидротехническая (на пересечении с ул. Макарова, на всем протяжении);
- ул. Л. Чайкиной (при повороте с ул. Матросова, на ООТ "Парк", при повороте на ул. Механизаторов, и далее на всем протяжении);
- ул. Громовой (напротив "Фаэтона");
- ул. Есенина (на всем протяжении);
- Майский проезд (на всем протяжении, поворот на ул. Высоковольтную);
- ул. Дорофеева (поворот на ул. Железнодорожную).
Ремонт картами, как и ямочный ремонт, является поддерживающим мероприятием по содержанию магистралей. Помимо этого, в текущем году в Тольятти будут полностью отремонтированы семь участков дорог на сумму свыше 690 млн рублей.
Последние комментарии
Конкретный вред наносится жителям города, что нам пользы от Ваших штрафов, которые идут в бюджет? И вредителям эти штрафы, как слону дробина. Требуем уголовной ответственности для владельцев химических предприятий за массовкой и неоднократное отравление населения!
Считаю что переименование города Тольятти в Ставрополь на Волге должен решать именно народ где должно проходить референдум и где будет услышан голос народа.. а не то что хочет любой чиновник.. или Гройсман.. Обо все незаконных действиях будет информирован президент России и настоящий и будущий ...