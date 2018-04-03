Семь дорог в Тольятти отремонтирует "Автодоринжиниринг"

Во вторник, 3 апреля, подведены итоги аукциона по поиску подрядчика, который отремонтирует автомобильные дороги общего пользования местного значения в Тольятти, сообщается на сайте единой электронной торговой площадки.

Победителем стало ООО "Автодоринжиниринг".

Компания до 30 октября 2018 г. переустроит инженерные коммуникации, отремонтирует проезжую часть, тротуары и посадочные площадки, заменит остановки и установит пешеходные ограждения.

Напомним, что работы будут вести в Автозаводском районе по адресам: ул. Свердлова от проспекта Степана Разина до ул. 40 лет Победы, бульвар Здоровья от ул. Свердлова до проспекта Ленинский, Ленинский проспект от ул. Юбилейной до ул. 40 лет Победы и ул. Маршала Жукова от Фрунзе до Ленинского проспекта, а также в Центральном районе — ул. Максима Горького от Новозаводской до Лесной, ул. Ленина от Гагарина до ул. Толстого и Лесная от ул. Карла Маркса до Комсомольской.