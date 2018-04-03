Гендиректора ООО из Тольятти осудили за производство 4,5 тыс. литров "незамерзайки" на метаноле

Вступил в силу приговор суда Автозаводского района, вынесенный Владимиру Дьячуку, которого признали виновным в производстве, хранении в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — ч. 1 ст. 238 УК РФ. Об этом сообщают в суде.
Из приговора следует, что гендиректор ООО в ноябре 2017 г. Дьячук приобрел 5 тыс. литров некачественной стеклоомывающей жидкости "Горизонт Skyline" на основе метанола за 25 тыс. руб. из расчета по 5 тыс. руб. за 1 кубометр и этикетки для бутылок. При этом, как установило следствие, Дьячук знал, что производство и хранение и сбыт такой продукции запрещен.
Дело в том, что пары метанола, вдыхаемые человеком при систематическом использовании в стеклоомывающей системе автомобилей, могут вызвать раздражение слизистых оболочек глаз, заболевание дыхательных путей, отравление и смерть.
Несмотря на непригодность такой "незамерзайки", до 21 ноября ее разлили в 915 пластиковых емкостей объемом 5 л с этикетками "стеклоомывающая жидкость Горизонт "Skyline". Более 4,4 тыс. л хранили на складе для сбыта.
В итоге все это изъяли правоохранители. То, что основным компонентом "незамерзайки" является ядовитый метанол, подтвердили эксперты.
В итоге Дьячук стал фигурантом уголовного дела. Во время следствия он был под подпиской о невыезде.
На следствии мужчина согласился с предъявленным обвинением и просил о рассмотрении дела в особом порядке.
Суд признал обвинение обоснованным, а Дьячука виновным и назначил шесть месяцев ограничения свободы. Вещественные доказательства: 915 емкостей с "незамерзайкой" уничтожат. Приговор вступил в силу.
Последние комментарии
капец как так можно
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?