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Гендиректора ООО из Тольятти осудили за производство 4,5 тыс. литров "незамерзайки" на метаноле

ТОЛЬЯТТИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор суда Автозаводского района, вынесенный Владимиру Дьячуку, которого признали виновным в производстве, хранении в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — ч. 1 ст. 238 УК РФ. Об этом сообщают в суде.

Из приговора следует, что гендиректор ООО в ноябре 2017 г. Дьячук приобрел 5 тыс. литров некачественной стеклоомывающей жидкости "Горизонт Skyline" на основе метанола за 25 тыс. руб. из расчета по 5 тыс. руб. за 1 кубометр и этикетки для бутылок. При этом, как установило следствие, Дьячук знал, что производство и хранение и сбыт такой продукции запрещен.

Дело в том, что пары метанола, вдыхаемые человеком при систематическом использовании в стеклоомывающей системе автомобилей, могут вызвать раз­дражение слизистых оболочек глаз, заболевание дыхательных путей, отравление и смерть.

Несмотря на непригодность такой "незамерзайки", до 21 ноября ее разлили в 915 пластиковых емко­стей объемом 5 л с этикетками "стеклоомывающая жидкость Горизонт "Skyline". Более 4,4 тыс. л хранили на складе для сбыта.

В итоге все это изъяли правоохранители. То, что основным компонентом "незамерзайки" является ядовитый метанол, подтвердили эксперты.

В итоге Дьячук стал фигурантом уголовного дела. Во время следствия он был под подпиской о невыезде.
На следствии мужчина согласился с предъявленным обвинением и просил о рассмотрении дела в особом порядке.

Суд признал обвинение обоснованным, а Дьячука виновным и назначил шесть месяцев ограничения свободы. Вещественные доказательства: 915 емкостей с "незамерзайкой" уничтожат. Приговор вступил в силу.

Теги: суд приговор Тольятти

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капец как так можно

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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

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