Презентация книги "Легенды и были Жигулей" прошла в Тольятти

Событие это произошло в минувшую среду в Лицее искусств. Это, разумеется, не случайно. Иллюстраторами этой занимательной красочной книги, в которой помимо легенд и былей собраны сказы и сказки русских писателей, а также эпические мифы о Жигулях, стали ученики этого лицея.

Путь к выходу книги был довольно долгим. Вот уже несколько лет Агентство социокультурных технологий проводит конкурс "Жигулевская палитра". Его продолжением стал региональный проект "Новое детское передвижничество". Издание книги с иллюстрациями юных художников из тольяттинского лицея — первый издательский опыт в рамках этого проекта.

В день презентации книги в выставочном зале лицея открылась экспозиция "Легенды и были Жигулей в творчестве детей", на которой представлено более сорока работ, созданных акварелью, гуашью, тушью, гелевой ручкой и карандашом. С детской непосредственностью и неудержимой фантазией ребята представили свое видение богатырши Усолки, братьев Сокола и Жигуля, отважной атаманши Манчихи, Каменного молодца, оживших волжских утесов и других героев книги.

Здесь же можно увидеть искусно выполненные пленэрные зарисовки жигулевских просторов и уютных деревянных домиков, приютившихся возле Волги.

Один из гостей выставки, заслуженный художник России Сергей Кондулуков, выступая на презентации, отметил: "Это здорово, что дети научились замечать прекрасное вокруг себя. Ведь Жигулевский край — это настоящая сказка. Не любить эти места просто грешно. Замечательно, что в детском творчестве соединились высокая литература и изобразительное искусство".

На выставке также представлены изящные работы мастера резьбы по дереву, преподавателя художественной школы № 1 Жигулевска Александра Егорова.

Легендами и былями Жигулей были овеяны и выступления лицеистов на презентации книги. Детский фольклорный ансамбль "Ларец" спел старинные народные песни Поволжья. А ребята из театрального отделения Лицея искусств исполнили композицию по некоторым из опубликованных в книге произведениям. Одно из них — печальная и поэтичная легенда о том, как Волга, нарядившись красавицей, обманула и разлучила навеки братьев Сокола и Жигуля. Стали они горами, разделенными великой рекой.

Выставка "Легенды и были Жигулей в творчестве детей" продлится в Лицее искусств до 18 апреля.