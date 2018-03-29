Презентация книги "Легенды и были Жигулей" прошла в Тольятти

Событие это произошло в минувшую среду в Лицее искусств. Это, разумеется, не случайно. Иллюстраторами этой занимательной красочной книги, в которой помимо легенд и былей собраны сказы и сказки русских писателей, а также эпические мифы о Жигулях, стали ученики этого лицея.
Путь к выходу книги был довольно долгим. Вот уже несколько лет Агентство социокультурных технологий проводит конкурс "Жигулевская палитра". Его продолжением стал региональный проект "Новое детское передвижничество". Издание книги с иллюстрациями юных художников из тольяттинского лицея — первый издательский опыт в рамках этого проекта.
В день презентации книги в выставочном зале лицея открылась экспозиция "Легенды и были Жигулей в творчестве детей", на которой представлено более сорока работ, созданных акварелью, гуашью, тушью, гелевой ручкой и карандашом. С детской непосредственностью и неудержимой фантазией ребята представили свое видение богатырши Усолки, братьев Сокола и Жигуля, отважной атаманши Манчихи, Каменного молодца, оживших волжских утесов и других героев книги.
Здесь же можно увидеть искусно выполненные пленэрные зарисовки жигулевских просторов и уютных деревянных домиков, приютившихся возле Волги.
Один из гостей выставки, заслуженный художник России Сергей Кондулуков, выступая на презентации, отметил: "Это здорово, что дети научились замечать прекрасное вокруг себя. Ведь Жигулевский край — это настоящая сказка. Не любить эти места просто грешно. Замечательно, что в детском творчестве соединились высокая литература и изобразительное искусство".
На выставке также представлены изящные работы мастера резьбы по дереву, преподавателя художественной школы № 1 Жигулевска Александра Егорова.
Легендами и былями Жигулей были овеяны и выступления лицеистов на презентации книги. Детский фольклорный ансамбль "Ларец" спел старинные народные песни Поволжья. А ребята из театрального отделения Лицея искусств исполнили композицию по некоторым из опубликованных в книге произведениям. Одно из них — печальная и поэтичная легенда о том, как Волга, нарядившись красавицей, обманула и разлучила навеки братьев Сокола и Жигуля. Стали они горами, разделенными великой рекой.
Выставка "Легенды и были Жигулей в творчестве детей" продлится в Лицее искусств до 18 апреля.
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Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".
А куда заявки отправлять?