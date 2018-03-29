Тольяттинское битумное озеро, в котором чуть не погибли двое детей, ликвидировано

В Тольятти по представлению прокуратуры ликвидировали битумное озеро, в котором чуть не погибли двое детей, сообщили в надзорном ведомстве.

В 2016 г. Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по публикации в СМИ о том, что под Тольятти двое детей чуть не погибли в трясине из мазута.

Прокуратура установила, что на земельном участке в Автозаводском районе Тольятти было расположено озеро гудрона, куда имелся свободный доступ, в результате чего двое несовершеннолетних провалились и стали тонуть. Оба подростка были госпитализированы с диагнозом "химический ожог тела".

В ходе проверки установлен собственник земельного участка, которому внесли представление о ликвидации загрязнения. Устранение нарушений находилось на контроле прокуратуры.

Собственник земельного участка с привлечением подрядной организации провел зачистку территории от битумных масс.

Сейчас земельный участок приведен в надлежащее состояние в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.