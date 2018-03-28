ООО "Лесной городок" строило многоквартирный дом в Тольятти по поддельной экспертизе, рассказала на брифинге старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Самарской области Наталья Золотова.

"В 2017 году было выявлено 167 нарушений законодательства в сфере долевого строительства, внесено 77 представлений, 34 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Вносились протесты на незаконные правовые акты, направлены четыре иска в защиту прав граждан, возбуждено 15 уголовных дел и за 2017 г. вынесено пять обвинительных приговоров", — рассказала она.

На сегодняшний день на контроле прокуратуры находится более 50 объектов долевого строительства.

"В их число входят как дома, включенные в перечень проблемных, так и дома, которые имеют разрешение на строительство, однако процесс их возведения по различным причинам затягивается. В настоящее время таких объектов более 10, каждый из них находится на постоянном контроле", — отметила она.

Наталья Золотова рассказала, что среди таких объектов оказался дом в Тольятти, который начал возводить ООО "Лесной городок". По словам прокурора, хотя разрешение на строительство объекта было выдано вовремя, позже выяснилось, что застройщик предоставил поддельную экспертизу, поэтому разрешение было аннулировано. Сегодня прорабатывается вопрос включения объекта в перечень проблемных для наиболее эффективной помощи пострадавшим от действий строительной компании дольщикам. Среди самарских объектов, сроки строительства которых затягиваются и находятся под неусыпным контролем прокуратуры, Наталья Золотова отметила ЖК "Березовая аллея" и дом на 18 км Московского шоссе.

"По всем объектам мы регулярно проверяем документацию, выезжаем на площадки, заслушиваем застройщиков на рабочих группах и при выявлении административных барьеров со стороны муниципальных властей или министерства строительства прорабатываем варианты решения вопроса и отслеживаем исполнение наших поручений. В каждом конкретном случае прорабатывается индивидуальный механизм решения, так как единого "рецепта" не существует", — пояснила Наталья Золотова.

Параллельно ведется работа по привлечению к ответственности нарушителей, по чьей вине ситуация с обманутыми дольщиками усугубилась. В частности, в поле зрения прокуратуры попали проводимые в 2013–2015 гг. конкурсы по отбору новых застройщиков для проблемных объектов. Напомним, ряд застройщиков получили компенсационные участки земли, однако так и не обеспечили обманутых дольщиков жильем.

"Это такие объекты как КП "Дубрава" (застройщик — "ООО "Солнечная долина", ЖК "Монблан" (застройщик ООО "Новый город"). Ситуация с ними на особом контроле прокуратуры, по "Новому городу" есть представление прокуратуры о том, что застройщик должен удовлетворить права дольщиков "Монблана", сейчас конкретный механизм и сроки утверждаются в судебном порядке", — рассказала Наталья Золотова.

Напомним, по данным регионального минстроя на 1 марта 2018 г. в реестр граждан, чьи права нарушены, включено 3,5 тыс. прав требований граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Из семи запланированных на 2017 г. к вводу в эксплуатацию проблемных объектов на конец года введено в эксплуатацию шесть объектов, в начале 2018 г. — еще один. Таким образом, по итогам 2017 г. удовлетворены права требования 988 участников долевого строительства.

Также по итогам 2017 г. из перечня проблемных объектов будут исключены 4 проблемных объекта. В 2018 году планируется завершить 12 проблемных объектов и удовлетворить права порядка 1200 участников долевого строительства.