В тольяттинском торговом центре прошла учебная эвакуация людей

В тольяттинском ТЦ "Парк Хаус" в среду, 28 марта, прошла учебная эвакуация людей. Информация изначально появилась в соцсетях, потом ее подтвердили в ГУ МЧС по Самарской области.

Известно, что в торговом центре испытывали системы оповещения людей при пожаре в рамках учений. Они проводились руководством ТЦ. Спасатели же отметили, что владельцы торговых центров должны регулярно проводить подобные испытания систем пожаротушения и оповещения. Напомним, в ближайшее время в регионе должны пройти проверки ТЦ с участием специалистов надзорных органов.