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Общество

В тольяттинском торговом центре прошла учебная эвакуация людей

ТОЛЬЯТТИ. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В тольяттинском ТЦ "Парк Хаус" в среду, 28 марта, прошла учебная эвакуация людей. Информация изначально появилась в соцсетях, потом ее подтвердили в ГУ МЧС по Самарской области.

Известно, что в торговом центре испытывали системы оповещения людей при пожаре в рамках учений. Они проводились руководством ТЦ.

Спасатели же отметили, что владельцы торговых центров должны регулярно проводить подобные испытания систем пожаротушения и оповещения.

Напомним, в ближайшее время в регионе должны пройти проверки ТЦ с участием специалистов надзорных органов.

Теги: МЧС ТЦ Парк Хаус (Тольятти) торговые центры эвакуация испытания пожарная безопасность Тольятти

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