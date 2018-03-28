В тольяттинском торговом центре прошла учебная эвакуация людей

В тольяттинском ТЦ "Парк Хаус" в среду, 28 марта, прошла учебная эвакуация людей. Информация изначально появилась в соцсетях, потом ее подтвердили в ГУ МЧС по Самарской области.
Известно, что в торговом центре испытывали системы оповещения людей при пожаре в рамках учений. Они проводились руководством ТЦ.
Спасатели же отметили, что владельцы торговых центров должны регулярно проводить подобные испытания систем пожаротушения и оповещения.
Напомним, в ближайшее время в регионе должны пройти проверки ТЦ с участием специалистов надзорных органов.
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