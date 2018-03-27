16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области полицейскими задержаны подозреваемые в серии краж из дачных домов В ГСК в Тольятти мужчину насмерть задавил упавший с домкрата в боксе автомобиль В Тольятти сбиты двое детей, семилетний мальчик находится в реанимации За минувшие сутки двум тольяттинкам, пострадавшим при падении снега и сосулек, понадобилась медицинская помощь В Тольятти 19 человек тушили домашние вещи в квартире на ул. Гидротехническая

Происшествия

В Тольятти назначен штраф мужчине, укравшему из вагона с товарными автомобилями Lada два колеса и комплектующие

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати

Вступило в силу постановление суда Автозаводского района о прекращении уголовного дела о краже в отношении подозреваемого Алексея Дроздова и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, об этом сообщили в суде.

Как следует из приговора, 27 декабря 2017 года Дроздов увидел на 11-м пути ж/д станции Тольятти в Автозаводском районе вагоны закрытого типа, в которых находились товарные автомобили, подготовленные для транспортировки, и решил похитить комплектующие с новых автомашин.

Оглядевшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не наблюдает, он перекусил болторезом металлические тросы запорно-пломбировочного устройства вагона, открыл створку и проник внутрь. В вагоне Дроздов открыл багажник новенького автомобиля Lada 4×4, похитил оттуда гаечный ключ, прикуриватель, буксировочный крюк. Затем он вытащил из-под капота запасное колесо в сборе. Похищенное он вынес из вагона и сложил на снег. Затем Дроздов второй раз залез в вагон, где забрал из багажника автомобиля Lada Granta домкрат, ключ, запасное колесо в сборе и удалился.

Общая стоимость похищенного составила около 17 тыс. рублей. Но распорядиться чужим добром Дроздову не удалось. Когда он пошел с комплектующими в карманах и колесами в руках в сторону села Русская Борковка, его задержали сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции.

Похищенное было у него изъято и возвращено владельцу. И в отношении Дроздова правоохранители возбудили уголовное дело за кражу чужого имущества с проникновением в хранилище по ст. 30 ч. 3, ст. 158 ч. 2 п. "б" УК РФ.

Но позже следователь вышел в суд с ходатайством о прекращении в отношении подозреваемого уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Дроздов, его защитник и прокурор в суде ходатайство поддержали. Представитель потерпевшего на заседание не явился, но сообщил, что тоже не против удовлетворения ходатайства следствия, так как ущерб отсутствует, в связи с чем претензий к Дроздову он не имеет.

В итоге, изучив материалы дела, суд посчитал, что все основания для удовлетворения ходатайства следствия есть и своим постановлением уголовное дело в отношении Алексея Дроздова прекратил, назначив ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере семи тысяч рублей.

Теги: суд уголовное дело кража штрафы Тольятти

Последние комментарии

Арина Арина 10 января 2018 17:26 В Тольятти повесился 14-летний школьник

капец как так можно

Роман Земцов 16 декабря 2017 19:48 Двух полицейских из Тольятти арестовали по подозрению в получении взятки

Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1