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Происшествия

В Тольятти 19 человек тушили домашние вещи в квартире на ул. Гидротехническая

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 марта, в 7:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Гидротехническая в Комсомольском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 7 кв. метров. 19 человек с применением шести спецмашин полностью ликвидировали пожар в 8:09.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Теги: МЧС пожары Тольятти

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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

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