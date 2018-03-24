В Тольятти 19 человек тушили домашние вещи в квартире на ул. Гидротехническая

В субботу, 24 марта, в 7:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Гидротехническая в Комсомольском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели домашние вещи на площади 7 кв. метров. 19 человек с применением шести спецмашин полностью ликвидировали пожар в 8:09.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
Последние комментарии
капец как так можно
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?