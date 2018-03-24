В Тольятти врачи "скорой" спасали женщину, упавшую с балкона третьего этажа

В пятницу, 23 марта, около двух часов ночи, по предварительным данным, с балкона третьего этажа квартиры по ул. Фрунзе в Автозаводском районе Тольятти упала женщина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
У пострадавшей имелись признаки травм позвоночника и поясницы. Кто-то из знакомых занес ее в квартиру и вызвал "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.
Последние комментарии
капец как так можно
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?