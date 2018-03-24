16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За минувшие сутки двум тольяттинкам, пострадавшим при падении снега и сосулек, понадобилась медицинская помощь В Тольятти 19 человек тушили домашние вещи в квартире на ул. Гидротехническая В Тольятти врачи "скорой" спасали женщину, упавшую с балкона третьего этажа Начался процесс по делу об обогащении директора судоремонтного завода Расследование дела о гибели подростка при падении с балкона в Тольятти взято на контроль в СК РФ

Происшествия

В Тольятти врачи "скорой" спасали женщину, упавшую с балкона третьего этажа

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати

В пятницу, 23 марта, около двух часов ночи, по предварительным данным, с балкона третьего этажа квартиры по ул. Фрунзе в Автозаводском районе Тольятти упала женщина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

У пострадавшей имелись признаки травм позвоночника и поясницы. Кто-то из знакомых занес ее в квартиру и вызвал "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.

Теги: ЧП пострадавшие травмы Тольятти

Последние комментарии

Арина Арина 10 января 2018 17:26 В Тольятти повесился 14-летний школьник

капец как так можно

Роман Земцов 16 декабря 2017 19:48 Двух полицейских из Тольятти арестовали по подозрению в получении взятки

Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

Фото на сайте

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти продолжают ликвидировать последствия непогоды

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1