В Тольятти врачи "скорой" спасали женщину, упавшую с балкона третьего этажа

В пятницу, 23 марта, около двух часов ночи, по предварительным данным, с балкона третьего этажа квартиры по ул. Фрунзе в Автозаводском районе Тольятти упала женщина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

У пострадавшей имелись признаки травм позвоночника и поясницы. Кто-то из знакомых занес ее в квартиру и вызвал "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.