Тольяттинскую колонию посетил олимпийский чемпион

В ИК-16 строгого режима, расположенную в Тольятти, 22 марта приехали гости — известные спортсмены: первый олимпийский чемпион по велоспорту из Тольятти Анатолий Яркин, 73-кратный чемпион России по лыжным гонкам и легкой атлетике Николай Михайлов, мастер спорта по боксу, член сборной Советского Союза Амед Хасиятуллин и мастер спорта СССР по боксу Валерий Богданов.

Анатолий Яркин свою первую золотую медаль завоевал в командной велогонке на Олимпиаде в Москве на дистанции 100 километров. Эту награду он привез с собой и показал обитателям колонии. Амед Хасиятуллин, Николай Михайлов и Валерий Богданов рассказали о том, как они добивались успеха и чего им это стоило.

"Встреча была организована в рамках цикла мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физкультуры и спорта, который мы решили провести в преддверии чемпионата мира по футболу, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области. — Подобная практика будет продолжена, мы планируем организовать приезд в одно из исправительных учреждений именитых самарских футболистов".