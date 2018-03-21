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Общество

Росгвардия показала аэростат, который будет наблюдать за порядком на ЧМ-2018 в Самаре

ТОЛЬЯТТИ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 21 марта в преддверии Дня войск национальной гвардии РФ (который будет отмечаться 27 марта) показали технику и умения бойцов Управления Росгвардии по Самарской области.

Кроме разных видов оружия и бронированной техники, ведомство продемонстрировало также летательные аппараты, состоящие на вооружении. В том числе весьма напоминающий дирижабль аэростат ОКО-60.

"Комплекс высотного видеонаблюдения ОКО-60 используется в охране общественного порядка в основном на митингах, футболах, демонстрациях, - рассказал начальник группы эксплуатации беспилотных летательных аппаратов Павел Коцелко. - Этот мы получили недавно, и пока реальных задач он не выполнял. Вероятно, он будет использоваться во время ЧМ-2018".

В "обычной" службе Росгвардия чаще использует менее заметные беспилотники, больше похожие на мини-самолеты и небольшие вертолетики: ведь, в отличие от парящего в небе впечатляющего аэростата, такие аппараты днем почти не видны, а ночью и вовсе скрыты от любопытных глаз. Вот у них есть "богатый опыт за плечами": поиск браконьеров, нефтеврезчиков, нарушителей ПДД, а также некие боевые задачи, о которых сотрудники ведомства многозначительно молчат.

Теги: Росгвардия беспилотные летательные аппараты техника видеонаблюдение Тольятти

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