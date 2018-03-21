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Происшествия

Расследование дела о гибели подростка при падении с балкона в Тольятти взято на контроль в СК РФ

ТОЛЬЯТТИ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Самарской области по факту гибели несовершеннолетнего в Тольятти, об этом в среду, 21 марта, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 19 марта в седьмом часу вечера тело 14-летнего мальчика было обнаружено около одного из домов на ул. Фрунзе в Тольятти. По предварительным данным, подросток погиб при падении с общего балкона 15-го этажа. В тот же день по факту случившегося Автозаводским следственным отделом Тольятти СУ СК РФ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

В следствии уточнили, что несовершеннолетний проживал в указанном доме вместе с матерью и отчимом.

"В настоящее время следователями истребуется характеризующий материал в отношении как самого подростка, так и его родственников, - сообщают в СУ СК РФ по Самарской области. - При этом предварительно установлено, что семья, в которой воспитывался мальчик, на профилактическом учете не состояла".

Александр Бастрыкин поручил следователям в рамках расследования уголовного дела проверить условия жизни несовершеннолетнего, взаимоотношения в семье и школе, установить круг его общения и интересов, а также все без исключения обстоятельства и мотивы, которые привели к произошедшему.

"В обязательном порядке будут изучены причины и условия, способствовавшие указанным событиям", - подчеркнули в следственном ведомстве.

Теги: Бастрыкин Александр СУ СК РФ по СО СК РФ преступление уголовное дело смерть подростки Тольятти

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капец как так можно

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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

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