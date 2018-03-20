В Тольятти на пожаре погиб мужчина, по одной из версий загорелся телевизор

В Тольятти проводится проверка по факту гибели 34-летнего мужчины.

По данным источника в правоохранительных органах, он погиб в пожаре, который произошел 17 марта. Горела сторожка охранника на ул. Транспортной в Автозаводском районе Тольятти.

Предварительная причина смерти мужчины — отравление продуктами горения. В качестве одной из версий возникновения пожара называют возгорание телевизора. Подтвердят ли эту версию эксперты, пока не ясно.