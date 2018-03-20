В Тольятти на пожаре погиб мужчина, по одной из версий загорелся телевизор

В Тольятти проводится проверка по факту гибели 34-летнего мужчины.
По данным источника в правоохранительных органах, он погиб в пожаре, который произошел 17 марта. Горела сторожка охранника на ул. Транспортной в Автозаводском районе Тольятти.
Предварительная причина смерти мужчины — отравление продуктами горения. В качестве одной из версий возникновения пожара называют возгорание телевизора. Подтвердят ли эту версию эксперты, пока не ясно.
Последние комментарии
капец как так можно
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?