В Тольятти на выборы в полном составе пришли девушки сборной России по гандболу

В Тольятти участие в выборах президента страны приняла в полном составе женская национальная сборная России по гандболу. Девушки приехали в 76-ую школу, чтобы проголосовать за будущее страны.

"Я думаю, что мы должны все выступить за стабильность, за процветание нашей страны, поэтому наши девушки тоже решили отдать свои голоса", — сказал главный тренер национальной сборной России по гандболу Евгений Трефилов.

"Выбирая президента, мы выбираем, что будет в стране дальше и как мы будем жить", — считает Елена Уткина, вратарь национальной сборной России по гандболу.

"Для каждого жителя нашей страны очень важны выборы. Мы выбираем, во-первых, будущее для нашего государства, для наших детей и будущее для нас самих", — заявила заслуженный мастер спорта по гандболу Ирина Близнова.

Впереди у гандболисток тренировки. 21 марта на "Лада Арене" состоится матч квалификационного турнира чемпионата Европы. Россия сыграет против Румынии.