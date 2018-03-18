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Власть и политика

В Тольятти на выборы в полном составе пришли девушки сборной России по гандболу

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти участие в выборах президента страны приняла в полном составе женская национальная сборная России по гандболу. Девушки приехали в 76-ую школу, чтобы проголосовать за будущее страны.

"Я думаю, что мы должны все выступить за стабильность, за процветание нашей страны, поэтому наши девушки тоже решили отдать свои голоса", — сказал главный тренер национальной сборной России по гандболу Евгений Трефилов.

"Выбирая президента, мы выбираем, что будет в стране дальше и как мы будем жить", — считает Елена Уткина, вратарь национальной сборной России по гандболу.

"Для каждого жителя нашей страны очень важны выборы. Мы выбираем, во-первых, будущее для нашего государства, для наших детей и будущее для нас самих", — заявила заслуженный мастер спорта по гандболу Ирина Близнова.

Впереди у гандболисток тренировки. 21 марта на "Лада Арене" состоится матч квалификационного  турнира чемпионата Европы. Россия сыграет против Румынии.

Теги: Трефилов Евгений Уткина Елена Близнова Ирина выборы Выборы-2018 сборная России Тольятти

Последние комментарии

Алевтина Весёлова 13 июля 2016 12:53 Депутаты Тольятти приняли важный документ, регламентирующий муниципально-частное партнерство

А я слышала, уже готовят – на Котляра и иже с ним. Бычкова в панике, она похоже на этот раз крайней назначена. Сначала обыск, потом суд, и баста карапузики! А там и до остальных доберутся.

Вера Каярина 12 июля 2016 13:34 Депутаты Тольятти приняли важный документ, регламентирующий муниципально-частное партнерство

Насмешили)))))) в тлт в самом деле муниципально-частное партнерство вышло на новый уровень – гг Андреев и Котляр действуют на удивление плодотворно и в полном согласии. И впрямь, пора, пора уже документально обозначить их выдающееся сотрудничество! Только вот благо города здесь ни при чем. И документы лучше, чтобы в более компетентных органах подготовили.

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