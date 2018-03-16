В Тольятти мать ребенка-инвалида пойдет под суд по обвинению в убийстве

В четверг, 15 марта, по окончании следствия, в суд для рассмотрения направили уголовное дело 40-летней Натальи В., обвиняемой в убийстве мужчины во время застолья, сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник руководителя Центрального межрайонного следственного отдела по Тольятти СК РФ Наталья Ангипова.

Как пояснила Наталья Ангипова, обвиняемая является матерью малолетнего ребенка-инвалида. Ранее она судима не была, в последнее время не работала и нередко прикладывалась к спиртному.

По версии следствия, 12 декабря 2017 г. Наталья участвовала в дружеском застолье, которое началось днем в квартире на ул. Чапаева, где живет ее знакомый. За столом собрались шесть человек. В процессе употребления спиртного Наталья поссорилась с 45-летним участником мероприятия Алексеем К. Какое-то время они обменивались "любезностями", а вечером Алексей толкнул Наталью, а она ударила его в бок ножом.

Поначалу раненный был в сознании. Собутыльники предлагали ему вызвать "скорую", но мужчина отказывался. Когда все разошлись, с пострадавшим остался нетрезвый хозяин квартиры. Ночью он уходил на какое-то время из дома, а когда вернулся, обнаружил Алексея лежащим на полу без признаков жизни и вызвал "скорую". Медики констатировали смерть пострадавшего. Как потом установят эксперты, он скончался от проникающего колото-резаного ранения в левый бок с повреждением артерии, вызвавшим внутреннее кровотечение.

Как пояснила Наталья Ангипова, 13 декабря по факту убийства Алексея было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Наталью задержали в тот же день. На время следствия женщину заключили под стражу. Ее ребенка забрали родственники.

"Обвиняемая на следствии отказалась от дачи показаний, сославшись на то, что не помнит события того вечера, так как находилась в нетрезвом состоянии, — поясняет Наталья Ангипова. — Но ее вина подтверждается показаниями других участников застолья, которые видели, как все произошло. Сейчас следствие по делу закончено. Обвинительное заключение утверждено прокурором. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд".

Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.