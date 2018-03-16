16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти стартовало производство Lada Granta liftback Казанский "Унистрой": "Мы не приобрели в Самаре ни одного участка под строительство" В 2018 году "Балтика" инвестирует в развитие производства в Самарской области 220 млн рублей АвтоВАЗ начинает продажи седана Lada Granta City В Госдуме предложили пересадить парламентариев и членов СФ на Lada Vesta Signature

Экономика и бизнес

На ремонт семи дорог в Тольятти выделят 694 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 64
Версия для печати

Итоги аукциона по поиску подрядчика, который отремонтирует автомобильные дороги общего пользования местного значения в Тольятти, подведут 2 апреля, сообщается на сайте единой электронной торговой площадки.

Заказчиком выступает администрация города.

Работы будут вести в Автозаводском районе по адресам: ул. Свердлова от проспекта Степана Разина до ул. 40 лет Победы, бульвар Здоровья от ул. Свердлова до проспекта Ленинский, Ленинский проспект от ул. Юбилейная до ул. 40 лет Победы и ул. Маршала Жукова от ул. Фрунзе до Ленинского проспекта, а также в Центральном районе - ул. Максима Горького от ул. Новозаводская до ул. Лесная, ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Толстого и ул. Лесная от ул. Карла Маркса до ул. Комсомольская.

Подрядчик должен будет до 30 октября 2018 г. переустроить инженерные коммуникации, отремонтировать проезжую часть, тротуары и посадочные площадки, заменить остановки и устроить пешеходные ограждения.

Согласно аукционной документации, гарантия на выполненные работы составит: шесть лет - на нижний слой асфальтобетонного покрытия, по пять лет - на верхний слой покрытия и на ограничивающие пешеходные ограждения, три года - на дорожные знаки, 18 месяцев - на горизонтальную дорожную разметку термопластиком и шесть месяцев - на горизонтальную дорожную разметку краской.

Прием заявок завершится 28 марта.

Теги: мэрия Тольятти муниципалитеты дорожное хозяйство ремонт дорог Тольятти

Последние комментарии

Лана Еремина 03 августа 2017 11:40 В пекарнях "Поволжский хлебушек" используют старинную технологию производства

Всю информацию по Поволжскому хлебушку вы можете увидеть пройдя по ссылке www.povolgie.company

nik boorcoff 12 августа 2015 23:23 Мощность турбомоторов Lada не превысит 150 лошадиных сил

Идиотизм у конкурентов плохо учатся, ориентированы на внутренний рынок...У шкоды и форда на одну и ту же модель разные по мощности двигатели для разных групп населения и даже стран...В СССР в разных странах продавали адаптированные 8 ки 9 ки назывались самары...

Фото на сайте

Выставка Volga boat show-2015

Выставка Volga boat show-2015

Николай Меркушкин и Бу Андерссон обсудили взаимодействие ОАО "АвтоВАЗ" с производителями автокомпонентов

Николай Меркушкин и Бу Андерссон обсудили взаимодействие ОАО "АвтоВАЗ" с производителями автокомпонентов

Рабочая встреча между представителями АвтоВАЗа и силовых структур Самарской области

Рабочая встреча между представителями АвтоВАЗа и силовых структур Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1