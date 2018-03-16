На ремонт семи дорог в Тольятти выделят 694 млн рублей

Итоги аукциона по поиску подрядчика, который отремонтирует автомобильные дороги общего пользования местного значения в Тольятти, подведут 2 апреля, сообщается на сайте единой электронной торговой площадки.

Заказчиком выступает администрация города.

Работы будут вести в Автозаводском районе по адресам: ул. Свердлова от проспекта Степана Разина до ул. 40 лет Победы, бульвар Здоровья от ул. Свердлова до проспекта Ленинский, Ленинский проспект от ул. Юбилейная до ул. 40 лет Победы и ул. Маршала Жукова от ул. Фрунзе до Ленинского проспекта, а также в Центральном районе - ул. Максима Горького от ул. Новозаводская до ул. Лесная, ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Толстого и ул. Лесная от ул. Карла Маркса до ул. Комсомольская.

Подрядчик должен будет до 30 октября 2018 г. переустроить инженерные коммуникации, отремонтировать проезжую часть, тротуары и посадочные площадки, заменить остановки и устроить пешеходные ограждения.

Согласно аукционной документации, гарантия на выполненные работы составит: шесть лет - на нижний слой асфальтобетонного покрытия, по пять лет - на верхний слой покрытия и на ограничивающие пешеходные ограждения, три года - на дорожные знаки, 18 месяцев - на горизонтальную дорожную разметку термопластиком и шесть месяцев - на горизонтальную дорожную разметку краской.

Прием заявок завершится 28 марта.