В Тольятти прошло общественное обсуждение проекта набережной Автозаводского района. Встреча с жителями состоялась 14 марта в малом зале ДКИТ.

В зале собралось очень много специалистов, чья профессия связана именно с архитектурой, строительством, проектированием и дизайном. Ведь одно дело — когда решения принимают люди на основании желаний и эмоций, а другое — когда концепцию оценивают профессионалы, которые понимают, насколько целесообразно размещать те или иные конструкции в прибрежной зоне.

Жителям города показали и рассказали, какой может стать в будущем набережная Автозаводского района. На суд общественности было представлено три эскизных варианта концепции обустройства береговой зоны протяженностью четыре километра.

Тольяттинцев познакомили с работами проектировщиков: Анатолия Левина ООО ПСК "Волга" (вариант № 1), архитектора Сергея Талдыкина (вариант № 2) и творческой группы из проектной организации "Среда" под руководством архитектора Александра Малахова (вариант № 3).

Все участники представили не только эскизы и картографию, сопровождая их своими пояснениями, но и 3D-визуализацию в виде фильмов, позволяющих осуществить путешествие по будущей набережной, рассмотрев ее со всех сторон.

Предложения по концепции благоустройства набережной Автозаводского района, представленные на общественное обсуждение, были предварительно рассмотрены на градостроительном совете.

Все три варианта объединяло наличие аналогичных планировочных структур и функционального зонирования (восточный пляж (8 кв), западный пляж (6 кв) и центральная часть между ними). Также нижний ярус набережной, во всех случаях предполагает зону для променада, расположения велодорожек и скамеек, а верхний, идущий параллельно, наличие дороги для проезда автотранспорта и парковок.

Отметим, что эскизный проект № 1 сосредоточен на благоустройстве и насыщении элементами инфраструктуры существующей полосы набережной. Здесь предлагается создать ландшафтный террасный парк, где можно гулять и заниматься спортом. Помимо прочего тут предполагаются объекты обслуживания.

Чтобы проще было добираться на набережную, предлагается существующий автопроезд, идущий параллельно тротуару, перенести выше по примыкающему склону. Получается два независимых уровня набережной: нижний пешеходный и верхний транспортный, для связи между которыми предложено использовать существующие лестничные переходы. По транспортному уровню 8-го квартала предлагается организовать проезд общественного транспорта с конечной остановкой у восточного пляжа. Интересной задумкой является создание вело-пешеходного моста, который соединит части набережной и позволит людям любоваться просторами с высоты.

Основное внимание уделено центральной части набережной, где предполагается разместить места общественного питания, пункты проката, смотровые и детские площадки, фонтан. Центром здесь должен стать большой амфитеатр как место проведения городских мероприятий и концертов. В зоне променада, а также лестничных переходов, должны быть размещены объекты торговли и общепита.

Для занятий спортом выделяется зона на месте существующих недостроенных сооружений между лодочной стоянкой и причальным пирсом восьмого квартала. Там можно разместить уличные тренажеры, несколько универсальных спортивных площадок, в т. ч. для занятий гимнастикой и йогой. В непосредственной близости от спортивной зоны предложено сделать остановку транспорта.

Вариант № 2 архитектора Талдыкина выглядит фантастически, но в то же время не лишен архитектурных изысков и выполнен в строгом минималистском стиле. Здесь имеются прозрачные трехуровневые конструкции-павильоны, переходящие в волнорезы, идущие перпендикулярно воде и параллельно друг другу на определенном расстоянии, здесь являются многофункциональными сооружениями.

По словам автора, они являются "способом доставки людей к акватории в любое время года". В каждом из них предполагается обустройство подъемников, которые позволят инвалидам спускаться к воде или подниматься наверх на площадку для обзора красот. Павильон состоит из трех уровней, где на первом находятся туалеты и душевые, на втором пункты торговли и общепита, на третьем можно использовать "зеленую" энергию, солнечные батареи, ветрогенераторы, тепловые насосы. Эти сооружения можно рассматривать как инженерные и гидротехнические. Они будут перекачивать ливневые воды, а также служить фильтровальными станциями для очистки участков акватории пляжа.

Как отметил главный архитектор Тольятти Аркадий Шишкин, второй вариант имеет передовые предложения, но он не проработан.

Что касается варианта № 3, по словам Шишкина, от него просто кружится голова, насколько он интересный, но в то же время мало реалистичный. В нем предлагается создание искусственных водоемов (бассейнов) вдоль всей набережной, позволяющих купаться в чистой, а не цветущей воде, сдача территорий в аренду и на эти средства содержать набережную. Авторы этой концепции сконцентрировали свое внимание также на обеспечении доступности набережной для пешеходов и маломобильных граждан. В частности, чтобы преодолевать ул. Спортивная в районе пересечения с ул. Степана Разина, предложено создать крытый пешеходный мост.

Главный архитектор города подчеркнул, что это всего лишь концепции, потому не надо строго судить авторские коллективы. Участники общественного обсуждения посчитали целесообразным прислушаться к рекомендациям градостроительного совета и поддержали вариант № 1, чтобы он был взят за основу, как наиболее реальный к исполнению. От двух других предложений решено тоже не отказываться, а взять от них и использовать все самое лучшее при создании окончательного проекта набережной. Кроме того, было предложено вспомнить все предыдущие наработки, над которыми трудились архитекторы в былые годы.

Шишкин напомнил, что вопросы о необходимости решать проблемы реконструкции и строительства набережной поднимались неоднократно и жителями и представителями городской власти. "Горожане обеспокоены состоянием и перспективами восстановления набережной. Неслучайно по настоятельной просьбе эту задачу включили в программу мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ. Понятно, что ни один городской бюджет не справится с такой задачей. Поэтому на эти цели планируются расходы из федерального и областного бюджетов. Предполагается, что все работы по реконструкции должны начаться в 2019-м и завершиться в 2022 году", — отметил Аркадий Анатольевич.

С тремя вариантами концепции набережной можно ознакомиться здесь.