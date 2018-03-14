Тольяттинские приставы взыскали с местного лихача 42 тыс. руб. по 68 штрафам ГИБДД

Сразу 68 исполнительных производств было возбуждено в отношении жителя Тольятти, нарушившего правила дорожного движения на 42 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Судебные приставы-исполнители вручили должнику требования о погашении задолженности в пятидневный срок и предоставлении платежных документов, подтверждающих погашение задолженности. Также мужчину предупредили, что в случае неисполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, он может лишиться водительских прав, а также может быть ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Также должностными лицами УФССП России по Самарской области был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника.

После принятых приставом мер и полученных предупреждений тольяттинец погасил задолженность в размере 42 тыс. руб. и представил в отдел судебных приставов подтверждающие документы. Все исполнительные производства в отношении него окончены.