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Общество

Тольяттинские приставы взыскали с местного лихача 42 тыс. руб. по 68 штрафам ГИБДД

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сразу 68 исполнительных производств было возбуждено в отношении жителя Тольятти, нарушившего правила дорожного движения на 42 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Судебные приставы-исполнители вручили должнику требования о погашении задолженности в пятидневный срок и предоставлении платежных документов, подтверждающих погашение задолженности. Также мужчину предупредили, что в случае неисполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, он может лишиться водительских прав, а также может быть ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Также должностными лицами УФССП России по Самарской области был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника.

После принятых приставом мер и полученных предупреждений тольяттинец погасил задолженность в размере 42 тыс. руб. и представил в отдел судебных приставов подтверждающие  документы. Все исполнительные производства в отношении него окончены.

Теги: УФССП ГИБДД ПДД штрафы нарушения долги Тольятти

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