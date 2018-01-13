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Происшествия

Подозреваемого в кражах из тольяттинских квартир нашли в Казахстане

ТОЛЬЯТТИ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские вместе с коллегами из Казахстана задержали подозреваемого в серии квартирных краж, совершенных весной 2017 г. в Автограде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Тогда правоохранителям поступили два заявления. Потерпевшие сообщили, что из их квартир похитили имущество в общей сложности стоимостью более миллиона рублей.

В обоих случаях злоумышленник подбирал ключи к входной двери. Среди похищенного были золотые изделия, деньги и дорогие личные вещи. Криминалисты изъяли следы пальцев рук, предположительно, принадлежавшие злоумышленнику. По фактам краж возбудили уголовные дела.

В начале января 2018 г. с тольяттинскими сотрудниками уголовного розыска связались коллеги из Казахстана. Они задержали 31-летнего мужчину, недавно приехавшего из Тольятти, когда он совершал кражу из квартиры в одном из населенных пунктов Казахстана.

Сопоставление результатов дактилоскопической экспертизы отпечатка пальца, изъятого с места преступления в тольяттинских квартирах, подтвердило, что задержанный в Казахстане мужчина может быть причастен к преступлениям в Автограде.

Теги: преступление уголовное дело кража Тольятти
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капец как так можно

Роман Земцов 16 декабря 2017 19:48 Двух полицейских из Тольятти арестовали по подозрению в получении взятки

Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

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