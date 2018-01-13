Подозреваемого в кражах из тольяттинских квартир нашли в Казахстане

Тольяттинские полицейские вместе с коллегами из Казахстана задержали подозреваемого в серии квартирных краж, совершенных весной 2017 г. в Автограде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Тогда правоохранителям поступили два заявления. Потерпевшие сообщили, что из их квартир похитили имущество в общей сложности стоимостью более миллиона рублей.

В обоих случаях злоумышленник подбирал ключи к входной двери. Среди похищенного были золотые изделия, деньги и дорогие личные вещи. Криминалисты изъяли следы пальцев рук, предположительно, принадлежавшие злоумышленнику. По фактам краж возбудили уголовные дела.

В начале января 2018 г. с тольяттинскими сотрудниками уголовного розыска связались коллеги из Казахстана. Они задержали 31-летнего мужчину, недавно приехавшего из Тольятти, когда он совершал кражу из квартиры в одном из населенных пунктов Казахстана.

Сопоставление результатов дактилоскопической экспертизы отпечатка пальца, изъятого с места преступления в тольяттинских квартирах, подтвердило, что задержанный в Казахстане мужчина может быть причастен к преступлениям в Автограде.