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Экономика и бизнес

Проблемные долевки в Тольятти на ул. Спортивной и ул. Гидротехнической достраивать не будут

ТОЛЬЯТТИ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проблемные долевки в Тольятти на ул. Спортивной и ул. Гидротехнической достраивать не будут. Об этом сообщил врио министра строительства Самарской области Александр Баландин.

"Решен вопрос с рядом проблемных объектов в Тольятти. Решено не достраивать дома на ул. Спортивной, №№ 1, 2г (65 дольщиков): только на инженерные сети требуется 480 млн рублей, проект экономически нецелесообразен. Вместо этого дольщики в 2018 году получат денежные компенсации из областного бюджета, на эти цели казна выделит 142 млн рублей", - пояснил Александр Баландин.

Также, по словам главы регионального минстроя, не будут достраивать и проблемный дом на ул. Гидротехнической, 36 в Тольятти. Его дольщики получили жилье в других домах.

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