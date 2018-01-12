Дело директора АвтоВАЗагрегата прекращено из-за истечения сроков давности

В четверг, 11 января, суд Комсомольского района Тольятти вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении директора ОАО "АвтоВАЗагрегат" Виктора Козлова в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Об этом сообщили в суде.

Напомним, в апреле 2017 г. зампрокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора АвтоВАЗагрегата Виктора Козлова по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев из иной личной заинтересованности") и ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денег организации в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам").

По версии следствия, с июня по декабрь 2015 г. Козлов не выплатил зарплату 1491 сотруднику предприятия - более 129 млн руб., хотя деньги на общих счетах и в кассе организации были. Эти средства он направил на расчеты с контрагентами, оплату банковских услуг, покупку предприятием валюты, предоставление займа сторонней организации и другое.

Кроме того, с июня по октябрь 2015 г. гендиректор, зная об имеющейся недоимке по налогам и о запущенной процедуре бесспорного взыскания, средства от поставки комплектующих направил напрямую на счета контрагентов, минуя расчетный счет предприятия. В связи было невозможно взыскать задолженности по налогам в бюджет - около 4,5 млн рублей.

Также пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщала, что к тому моменту задолженность по зарплате, вменяемая Козлову, была погашена полностью.

Помимо этого, в надзорном ведомстве сообщали, что уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения направят в Комсомольский районный суд Тольятти.

В итоге уголовное дело было зарегистрировано в суде 20 июля 2017 г., а первое заседание состоялось в августе. Процесс длился полгода, и 11 января 2018 г. постановлением суда дело было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В суде Комсомольского района отмечают, что сейчас это постановление еще не вступило в законную силу, на его обжалование у сторон есть 10 суток с момента вынесения.