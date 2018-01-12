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Происшествия

Дело директора АвтоВАЗагрегата прекращено из-за истечения сроков давности

ТОЛЬЯТТИ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 января, суд Комсомольского района Тольятти вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении директора ОАО "АвтоВАЗагрегат" Виктора Козлова в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Об этом сообщили в суде.

Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела директора АвтоВАЗагрегата Виктора Козлова Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела директора АвтоВАЗагрегата Виктора Козлова
Фото: Андрей Савельев

Напомним, в апреле 2017 г. зампрокурора Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора АвтоВАЗагрегата Виктора Козлова по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев из иной личной заинтересованности") и ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денег организации в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам").

По версии следствия, с июня по декабрь 2015 г. Козлов не выплатил зарплату 1491 сотруднику предприятия - более 129 млн руб., хотя деньги на общих счетах и в кассе организации были. Эти средства он направил на расчеты с контрагентами, оплату банковских услуг, покупку предприятием валюты, предоставление займа сторонней организации и другое.

Кроме того, с июня по октябрь 2015 г. гендиректор, зная об имеющейся недоимке по налогам и о запущенной процедуре бесспорного взыскания, средства от поставки комплектующих направил напрямую на счета контрагентов, минуя расчетный счет предприятия. В связи было невозможно взыскать задолженности по налогам в бюджет - около 4,5 млн рублей.

Также пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщала, что к тому моменту задолженность по зарплате, вменяемая Козлову, была погашена полностью.

Помимо этого, в надзорном ведомстве сообщали, что уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения направят в Комсомольский районный суд Тольятти.

В итоге уголовное дело было зарегистрировано в суде 20 июля 2017 г., а первое заседание состоялось в августе. Процесс длился полгода, и 11 января 2018 г. постановлением суда дело было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В суде Комсомольского района отмечают, что сейчас это постановление еще не вступило в законную силу, на его обжалование у сторон есть 10 суток с момента вынесения.

Теги: Козлов Виктор АвтоВАЗагрегат суд уголовное дело зарплата налоги Тольятти
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Арина Арина 10 января 2018 17:26 В Тольятти повесился 14-летний школьник

капец как так можно

Роман Земцов 16 декабря 2017 19:48 Двух полицейских из Тольятти арестовали по подозрению в получении взятки

Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

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