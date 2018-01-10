В Тольятти участник ДТП, в котором пострадал ребенок, отказался от медосвидетельствования

Во вторник, 9 января, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием 42-летнего водителя автомобиля Opel Astra, ехавшего в 07:30 по ул. Новозаводской со стороны ул. Максима Горького, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной информации полицейских, напротив дома №12 по ул. Новозаводской он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina, которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП 12-летний пассажир отечественной легковушки получил травму грудной клетки. После оказания медицинской помощи ему назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, водитель Opel отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка