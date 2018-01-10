В Тольятти участник ДТП, в котором пострадал ребенок, отказался от медосвидетельствования

Во вторник, 9 января, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием 42-летнего водителя автомобиля Opel Astra, ехавшего в 07:30 по ул. Новозаводской со стороны ул. Максима Горького, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной информации полицейских, напротив дома №12 по ул. Новозаводской он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina, которая двигалась во встречном направлении.
В результате ДТП 12-летний пассажир отечественной легковушки получил травму грудной клетки. После оказания медицинской помощи ему назначено амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, водитель Opel отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка
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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.