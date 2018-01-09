В Тольятти из "Газели" вытащили сотовые телефоны на 3 млн рублей

Незадолго до Нового года в Тольятти обокрали АО "Связной логистика".

По данным источника в правоохранительных органах, преступление совершено было 22 декабря буквально за 11 минут. Около 7:00 водитель припарковал "Газель" у ТЦ "Линкор" на ул. Юбилейной в Автозаводском районе Тольятти и ненадолго отлучился. За это время трое неизвестных сбили навесной замок на двери кузова "Газели" и вытащили оттуда товар - упаковки мобильных телефонов.

Ущерб оценен в 3,8 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").