В Тольятти из "Газели" вытащили сотовые телефоны на 3 млн рублей

Незадолго до Нового года в Тольятти обокрали АО "Связной логистика".
По данным источника в правоохранительных органах, преступление совершено было 22 декабря буквально за 11 минут. Около 7:00 водитель припарковал "Газель" у ТЦ "Линкор" на ул. Юбилейной в Автозаводском районе Тольятти и ненадолго отлучился. За это время трое неизвестных сбили навесной замок на двери кузова "Газели" и вытащили оттуда товар - упаковки мобильных телефонов.
Ущерб оценен в 3,8 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").
Последние комментарии
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.