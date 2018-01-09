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Происшествия

В Тольятти из "Газели" вытащили сотовые телефоны на 3 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Незадолго до Нового года в Тольятти обокрали АО "Связной логистика".

По данным источника в правоохранительных органах, преступление совершено было 22 декабря буквально за 11 минут. Около 7:00 водитель припарковал "Газель" у ТЦ "Линкор" на ул. Юбилейной в Автозаводском районе Тольятти и ненадолго отлучился. За это время трое неизвестных сбили навесной замок на двери кузова "Газели" и вытащили оттуда товар - упаковки мобильных телефонов.
Ущерб оценен в 3,8 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

Теги: преступление уголовное дело кража Тольятти
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Последние комментарии

Роман Земцов 16 декабря 2017 19:48 Двух полицейских из Тольятти арестовали по подозрению в получении взятки

Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

Тамара Никулина 05 октября 2017 16:37 В Тольятти осужден велосипедист, сбивший насмерть женщину

велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.

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