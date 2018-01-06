Мужчину с наркотиками задержали из-за того, что он был похож на похитителя кофе

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину с наркотиками, сообщает пресс-служба ведомства.

В Автозаводском районе экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который шел по ул. Юбилейной. Его внешность соответствовала приметам разыскиваемого, укравшего 12 пачек кофе из продуктового магазина.

Увидев служебный автомобиль Росгвардии, пешеход занервничал и пытался скрыться. Мужчину задержали. При досмотре у него нашли пакет с более чем 16 г марихуаны. Зато к краже кофе задержанный не был причастен.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере".