Мужчину с наркотиками задержали из-за того, что он был похож на похитителя кофе

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину с наркотиками, сообщает пресс-служба ведомства.
В Автозаводском районе экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который шел по ул. Юбилейной. Его внешность соответствовала приметам разыскиваемого, укравшего 12 пачек кофе из продуктового магазина.
Увидев служебный автомобиль Росгвардии, пешеход занервничал и пытался скрыться. Мужчину задержали. При досмотре у него нашли пакет с более чем 16 г марихуаны. Зато к краже кофе задержанный не был причастен.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере".
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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.