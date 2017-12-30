Под Тольятти спасатели с помощью гидроинструмента извлекали из разбитой машины водителя и пассажира

В пятницу, 29 декабря, в Ставропольском районе около с. Узюково произошло ДТП с участием водителя автомобиля ВАЗ-21099, сообщают в ПСС по Самарской области.

По данным спасателей, в пути автомобиль по неустановленной причине съехал в кювет и столкнулся с деревом. В салоне легковушки находились двое мужчин. В результате деформации кузова водитель и пассажир оказались зажатыми в салоне.

Для деблокирования пострадавших в 11:38 к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд города Тольятти. Используя гидравлический инструмент, спасатели вызволили мужчин из металлического плена. В 12:40 оба пострадавших были переданы врачам скорой медицинской помощи.