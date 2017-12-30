Под Тольятти спасатели с помощью гидроинструмента извлекали из разбитой машины водителя и пассажира

В пятницу, 29 декабря, в Ставропольском районе около с. Узюково произошло ДТП с участием водителя автомобиля ВАЗ-21099, сообщают в ПСС по Самарской области.
По данным спасателей, в пути автомобиль по неустановленной причине съехал в кювет и столкнулся с деревом. В салоне легковушки находились двое мужчин. В результате деформации кузова водитель и пассажир оказались зажатыми в салоне.
Для деблокирования пострадавших в 11:38 к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд города Тольятти. Используя гидравлический инструмент, спасатели вызволили мужчин из металлического плена. В 12:40 оба пострадавших были переданы врачам скорой медицинской помощи.
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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.