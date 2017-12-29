Сельчанка из Ставропольского района отправится в колонию за то, что избила мать до смерти

В Ставропольском районе женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима за умышленное нанесение тяжких травм матери, повлекшее смерть потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 25 сентября 2017 г. в квартире на ул. Менжинского с. Ташелка она нанесла матери множество ударов по голове, от которых 1 октября потерпевшая скончалась в больнице. Приговор суда не вступил в законную силу.