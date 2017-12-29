Сельчанка из Ставропольского района отправится в колонию за то, что избила мать до смерти

В Ставропольском районе женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима за умышленное нанесение тяжких травм матери, повлекшее смерть потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, 25 сентября 2017 г. в квартире на ул. Менжинского с. Ташелка она нанесла матери множество ударов по голове, от которых 1 октября потерпевшая скончалась в больнице.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.