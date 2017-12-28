Самарский Фонд капремонта предлагает украсить граффити фасады домов в Тольятти

В Тольятти собираются украсить фасады нескольких домов с помощью граффити, сообщает администрация города.

Инициатива оживить художественный облик города с помощью современного уличного искусства принадлежит Фонду капитального ремонта Самарской области (ФКР). В рамках задуманного проекта главам районных администраций было предложено определить знаковые, проходные места в каждом из трех районов.

Таким образом, было определено восемь объектов для предстоящей росписи. В Новом городе это дома, расположенные по ул. Тополиная, 2 и на Южном шоссе, 67. В Центральном районе определены дома по ул. Голосова, 44 и 107. В Комсомольском районе — дома по ул. Громовой, 14, 16 и 18, а также по ул. Матросова, 11.

Окончательное решение по поводу того, появится ли граффити в городе, на фасадах каких домов и с каким изображением, предстоит принять самим тольяттинцам. Для того чтобы узнать мнение жителей, на официальном сайте городской администрации проводится опрос. Высказать свою точку зрения по данному вопросу горожане могут здесь.