Самарский Фонд капремонта предлагает украсить граффити фасады домов в Тольятти

В Тольятти собираются украсить фасады нескольких домов с помощью граффити, сообщает администрация города.
Инициатива оживить художественный облик города с помощью современного уличного искусства принадлежит Фонду капитального ремонта Самарской области (ФКР). В рамках задуманного проекта главам районных администраций было предложено определить знаковые, проходные места в каждом из трех районов.
Таким образом, было определено восемь объектов для предстоящей росписи. В Новом городе это дома, расположенные по ул. Тополиная, 2 и на Южном шоссе, 67. В Центральном районе определены дома по ул. Голосова, 44 и 107. В Комсомольском районе — дома по ул. Громовой, 14, 16 и 18, а также по ул. Матросова, 11.
Окончательное решение по поводу того, появится ли граффити в городе, на фасадах каких домов и с каким изображением, предстоит принять самим тольяттинцам. Для того чтобы узнать мнение жителей, на официальном сайте городской администрации проводится опрос. Высказать свою точку зрения по данному вопросу горожане могут здесь.
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сколько там еще осталось мест Андреева Людмила
Начните уже и бомжей отлавливать, а то вдруг покусают. Сбросьтесь с соседями на стерилизацию, перестаньте выкидывать собак и кошек, стерилизуйте своих животных и не будет никаких собачьих свадеб. Лишь бы на других спихнуть и вызвать отлов, чтобы убили, совести нет совсем.