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Происшествия

В Тольятти задержали парня, устроившего погром в храме

ТОЛЬЯТТИ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 декабря, около 8:00 тольяттинским полицейским поступило сообщение о том, что неизвестный выломал дверь в храме в Автозаводском районе и устроил внутри погром, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Экипаж ППС обнаружил в храме 23-летнего безработного молодого человека, который вел себя неадекватно: крушил столы в церковной лавке, переворачивал скамейки, выбил двери. Его задержали.

Теги: преступление хулиганство храм Тольятти
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Последние комментарии

Роман Земцов 16 декабря 2017 19:48 Двух полицейских из Тольятти арестовали по подозрению в получении взятки

Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?

Тамара Никулина 05 октября 2017 16:37 В Тольятти осужден велосипедист, сбивший насмерть женщину

велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.

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