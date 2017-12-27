В Тольятти задержали парня, устроившего погром в храме

В среду, 27 декабря, около 8:00 тольяттинским полицейским поступило сообщение о том, что неизвестный выломал дверь в храме в Автозаводском районе и устроил внутри погром, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Экипаж ППС обнаружил в храме 23-летнего безработного молодого человека, который вел себя неадекватно: крушил столы в церковной лавке, переворачивал скамейки, выбил двери. Его задержали.