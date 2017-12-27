В Тольятти задержали парня, устроившего погром в храме

В среду, 27 декабря, около 8:00 тольяттинским полицейским поступило сообщение о том, что неизвестный выломал дверь в храме в Автозаводском районе и устроил внутри погром, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Экипаж ППС обнаружил в храме 23-летнего безработного молодого человека, который вел себя неадекватно: крушил столы в церковной лавке, переворачивал скамейки, выбил двери. Его задержали.
Последние комментарии
Что бы дело не замяли и не спустили на тормозах. Необходимо создать общественный резонанс. Тогда появятся основания для создания следственной группы. И шансы на то что расследование будет обьективным резко увеличатся. В противном случае все замнут затрут замажут. Потому как я уже заметил что преступление было совершено 11августа а арестовали их 11декабря оперативненько да?
велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.